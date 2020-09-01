Собянин: МФЦ будут принимать заявления о включении детей-сирот в список на получение жилья

Подать заявление об обеспечении жильем детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, можно теперь в любом центре госуслуг "Мои документы". Такое решение принято сегодня на заседании президиума правительства Москвы.

Прежде приемом таких документов в столице занимались органы опеки и попечительства. Передача этой функции в центры "Мои документы" сделает услугу более простой и удобной для горожан.

Напомню, с 2011 года в Москве жильем обеспечены свыше 6 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Квартиры им предоставляются по договорам специализированного найма (без возможности приватизации в течение пяти лет), что позволит защитить детей-сирот от мошенников и утраты жилья.