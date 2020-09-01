Стало известно место прощания с актером Борисом Клюевым

Прощание с народным артистом Российской Федерации Борисом Клюевым, скончавшимся сегодня на 77-м году жизни, пройдет в его родном Малом театре.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора театра Тамару Михайлову.

При этом она уточнила, что дата траурной церемонии пока не определена и будет объявлена позднее.

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. На сцене Малого театра начал появляться в массовках еще будучи студентом четвертого курса, и после окончания училища получил приглашение в его труппу.

Среди самых известных киноролей актера - Майкрофт Холмс, граф Рошфор в "Д'Артаньяне и трех мушкетерах", Николай Петрович в ситкоме "Воронины".