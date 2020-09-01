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Умер народный артист РФ Борис Клюев

Новости
    01.09.2020, 22:09
Текст:   Олег Усков
Советский, российский актер театра, кино и ТВ, педагог, народный артист Российской Федерации Борис Клюев умер на 77-м году жизни 1 сентября.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.

"Борис Клюев умер, он был тяжело болен", - сказала она. Время и место похорон актера станут известны позднее.

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве На театральной сцене и в кино - с конца шестидесятых: "Конец "Сатурна", "Земля, до востребования", "Хождение по мукам" (1974), граф Рошфор из "Д'Артаньяна", "ТАСС уполномочен заявить", Николай Петрович из "Ворониных".

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