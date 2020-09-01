Стало известно расписание матчей сборных России по волейболу в Лиге наций 2021 года. Календарь турнира, отмененного в этом году, представила Международная федерация волейбола (FIVB).

Мужская команда России начнет турнир в Китае 14-16 мая. Первыми соперниками наших волейболистов будут хозяева площадки. Тогда же россияне сыграют с Японией и Ираном. Домашние матчи россияне проведут 21-23 мая в Ярославле с коллективами Польши, США и Австралии.

Женская сборная России стартует в следующем розыгрыше Лиги наций матчами в Нидерландах 11-13 мая. Россиянки встретятся с представителями принимающей стороны, а также командами Германии и Бельгии. На своей площадке - в Уфе - девушки сыграют 1-3 июня с Южной Кореей, Сербией, Канадой.

Финальные турниры Лиги наций пройдут 23-27 июня в Италии и Китае.