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01.09.2020 11:17
Рубрика: Общество

Стартовал второй сезон Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior

Текст: Ксения Колесникова
Стартовал второй сезон "Олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior" - одного из проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Это всероссийские командные инженерные соревнования для детей. Они пройдут по пяти направлениям: технологии для человека, для среды обитания, для космоса, для виртуального мира и мира роботов. Ученики 5-7 классов смогут подать заявки для участия в проекте до 16 октября.
Фото: Пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей" Фото: Пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей"
Фото: Пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей"

- Мы продолжим обучать ребят навыкам командной работы, максимально будем вовлекать их в особенности современной инженерной деятельности и, конечно, знакомить с прорывными технологиями. Чем раньше школьники узнают обо всех новшествах и технологиях, тем легче им будет продвигаться по своему профессиональному пути", - прокомментировал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.- Оба этапа соревнований - отборочные туры и финал - пройдут полностью в дистанционном формате. Отборочный этап стартует уже 19 сентября.

Фото: nemchinowa / iStockphoto
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"Прошлой осенью на участие в соревнованиях зарегистрировалось около 23 тысяч ребят, 1220 из них вышли в финал. Мы продолжаем развивать направление по работе со школьниками из средних классов, - лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов. - Конечно, дистанционный формат имеет свои сложности, но мы твердо намерены приспособиться к современным реалиям, не снижая планку качества. Кроме того, есть и очевидные плюсы онлайна - он позволяет нам дотянуться до каждого российского школьника".

Задания подготовлены так, чтобы увлечь школьников и дать им примерить на себя роль специалиста будущего.

К примеру, в финале "Технологии для космоса" участникам предстоит выполнить несколько миссий, связанных с функционированием лунной базы. Кроме школьных знаний физики, информатики и базовых фактов об устройстве Вселенной, команды покажут навыки программирования на Arduino, работы в САПР и 3D-печати.

В рамках направления "Технологии для виртуального мира" школьники разработают игровой проект на стыке развлечения и образования. Участники будут программировать на языке Scratch.

"Технологии для мира роботов" - ребята будут решать задачи использования беспилотных летательных аппаратов в борьбе с экологическими проблемами. Финалисты будут использовать симулятор автономных полетов, программировать на Python, работать с платформой Arduino.

Участникам финала "Технологии для среды обитания" (задание готовят сотрудники Иркутского государственного университета) предстоит провести исследование городской среды и ее влияния на жителей, используя анализ данных и облачные сервисы. Также им понадобятся навыки программирования и работы с графиками.

В "Технологиях для человека" участники займутся созданием человеко-машинных интерфейсов для регистрации биосигналов человека и управления виртуальными "аватарами" в реальном времени. Школьники, выбравшие эту сферу, покажут свои умения в области программирования, электроники и электрофизиологии.

Фото: Минкин / РИА Новости
За какими партами должны учиться школьники

Участие в Олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior станет хорошей подготовкой к Олимпиаде Кружкового движения НТИ для 8-11 классов - в частности, к профилям "Нейротехнологии и когнитивные науки", "Разработка игр", "Спутниковые системы", "Аэрокосмические системы", "Анализ космических снимков" и "Летательная робототехника".

Победители смогут принять участие в других образовательных программах и конкурсах Кружкового движения НТИ, платформы "Россия - страна возможностей".

Общество Образование

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