Постановление губернатора Ставропольского края от 31 августа 2020 года № 367 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. №251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349 и от 24 августа 2020 г. № 356) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.4 после слов "общественного питания" дополнить словами "(за исключением столовых, буфетов и иных предприятий общественного питания в образовательных организациях, расположенных на территории Ставропольского края)".

1.2. В пункте 15:

1.2.1. В подпункте 15.2 слова "по 31 августа 2020 года включительно" заменить словами "по 01 октября 2020 года включительно".

1.2.2. Подпункт 15.7 изложить в следующей редакции:

"15.7. Руководителям государственных образовательных организаций Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций.".

1.3. В пункте 16:

1.3.1. В подпункте 16.2 слова "по 31 августа 2020 года включительно" заменить словами "по 01 октября 2020 года включительно".

1.3.2. Подпункт 16.5 изложить в следующей редакции:

"16.5. Руководителям федеральных, муниципальных и частных образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного, высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, обеспечить реализацию указанных образовательных программ с возможностью посещения обучающимися образовательных организаций.".

1.4. В подпункте 23.5 слова ", студентов и школьников" исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского В.В.Владимиров







