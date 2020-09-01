Стоимость билетов в плацкартные и общие вагоны вырастет на 3,7 процента

По решению правительства индексация тарифов РЖД производится с учетом инфляции за два предыдущих года и прогноза Минэкономразвития по инфляции в течение двух последующих минус 0,1 процентного пункта. На текущий год рост тарифов был ограничен 3,5%.

В соответствии с проектом приказа ФАС, гибкий график регулирования тарифов "Федеральной пассажирской компании" (пассажирской дочки "РЖД") сохранится: уровень тарифов будет повышаться в пиковые периоды, в частности, летом, и снижаться в остальное время. Максимальный размер индекса гибкого графика - 1,2, среднегодовое значение индекса ограничено уровнем 1,0.

Стоимость перевозок в купейных вагонах и вагонах СВ устанавливает "ФПК" по согласованию с ФАС.