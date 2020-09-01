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01.09.2020 10:54
Рубрика: В мире

Столица Филиппин продлила рекордный по продолжительности карантин

Текст: Юрий Когалов

Манила каждый день ставит новые рекорды по продолжительности карантина. В столице Филиппин он был введен пять с половиной месяцев назад (15 марта), и сейчас власти продлили его еще как минимум на месяц. Больше нигде в мире изоляция граждан не длилась так долго.

Фото: REUTERS/Niall Carson
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Однако, как передает EFE, столь строгие меры так и не принесли удовлетворительного результата в борьбе с коронавирусом. На сегодняшний день количество случаев заражения в Маниле превысило 122 тысячи, что составляет 52 процента от общего числа заболевших в стране. Согласно последним данным, на Филиппинах с начала пандемии было инфицировано почти 221 тысяча человек, 3,5 тысячи скончались.

Столица страны с населением в 14 миллионов человек была закрыта 15 марта (остановлено воздушное, морское и наземное сообщение с другими городами и странами), покинуть пределы Манилы можно только в экстренном случае. В настоящее время ограничения несколько ослабили, возобновилась работа ряда предприятий (в течение пяти месяцев работали только аптеки и продуктовые), однако лицам младше 21 года и старше 60 лет все еще запрещено выходить на улицу.

Из-за пандемии экономика Филиппин впервые за 30 лет вступила в рецессию, почти половина работоспособного населения осталось без работы, парализованы строительный сектор и сфера услуг, являющиеся главными двигателями экономики страны.

Стоит отметить, что из всего городов мира только Буэнос-Айрес может бороться с Манилой за первое место по длительности карантина, там полгода изоляции придется на 20 сентября.

В мире Юго-Восточная Азия Филиппины Пандемия коронавируса COVID-19 А как у них?

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