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01.09.2020 17:46
Рубрика: Экономика

Субсидия на выплату пособий на детей до 3 лет увеличена на 1,73 млрд рублей

Текст: Елена Манукиян

На 1,73 млрд увеличен объем субсидии на выплату пособий на третьего или последующего ребенка до достижения им трехлетнего возраста, сообщили "РГ" в Минтруде.

Фото: iStock
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Дополнительное финансирование поступит в 8 субъектов: Башкортостан, Северную Осетию, Удмуртию, Чувашию, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ. А общий объем выделенных на эти цели федеральных средств составит 47,6 млрд рублей.

В ведомстве также рассказали, что сегодня пособие на ребенка до 3 лет получают 517 тысяч многодетных семей, охват которых в этом году существенно увеличился. Это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Прежде средства начислялись семьям, чей среднедушевой доход составлял 1,5 прожиточных минимума. С этого года выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее 2 прожиточных минимумов.

Пособие также выплачивается на первого ребенка до 3 лет (его получают получают почти 900 тысяч семей из федеральных средств) и на второго ребенка до 3 лет (деньги перечисляются из средств маткапитала более 113 тысячи семей).

Выплаты производятся в рамках нацпроекта "Демография".

Экономика Пенсии и пособия Правительство Минтруд

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