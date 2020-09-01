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01.09.2020 16:55
Рубрика: Происшествия

Суд завершил исследование доказательств по делу Ефремова

Текст: Иван Егоров
Прокурор 3 сентября в Пресненском суде назовет наказание, которое считает справедливым для Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП.

Во вторник суд закончил исследовать доказательства, которые предоставили стороны защиты и обвинения, а также допрос свидетелей. В четверг начнутся прения сторон во время которых стороны защиты и потерпевших обобщат доказательства, а прокурор назовет наказание, которое считает справедливым. После прения сторон и последнего слова подсудимого Михаила Ефремова суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

Фото: РИА Новости
Ефремов назвал фейком видео с места ДТП

Во вторник слушания закончились исследованием пяти записей с камер наблюдения в переулках, где стояла и по которым ехала машина Михаила Ефремова перед аварией. Защита Ефремова надеялась увидеть на них постороннего гражданина, который сел в машину актера. Однако во время просмотра никого кроме Ефремова, садившегося в машину, и его езды по "встречке" в переулках ни суд, ни адвокаты больше ничего не увидели. Как не обнаружили на записи и свидетеля Тевана Бадасяна, который утверждал, что проходил в это время мимо авто артиста и видел, как в него садится высокий человек в бейсболке. Кроме Бадасяна, еще только два других свидетеля - друзья Кобец и Гаев показали, что в момент аварии за рулем был не Ефремов. Все остальные свидетели, которых было больше, рассказали, что за рулем в момент аварии был именно актер.

Происшествия Правосудие Суд ДТП с участием актера Михаила Ефремова

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