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01.09.2020 19:23
Рубрика: Спорт

И за того парня

"Тампа" потеряла Кучерова, но выиграла серию у "Бостона"
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
В плей-офф Национальной хоккейной лиги определился первый полуфиналист. Им стала "Тампа-Бэй Лайтнинг", выигравшая у "Бостон Брюинз" пятый матч серии - 3:2, а заодно и все противостояние с общим счетом 4:1.

Серию "Тампы" и "Бостона" эксперты называли скрытым финалом, поэтому несколько неожиданно, что "молниям" для победы потребовалось всего пять игр. Огромная роль в успехе "Лайтнинг" принадлежит лидеру команды Никите Кучерову, набравшему в четырех матчах 7 (2 гола + 5 передач) очков. А вот в пятой встрече его участие получилось скорее формальным. За семь минут до конца первого периода словенский защитник Здено Хара клюшкой попал в лицо Никите и лед россиянин покинул с большим трудом. Кучеров появился на площадке во второй 20-минутке, но лишь за тем, чтобы снова отправиться в раздевалку.

Фото: РИА Новости
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В отсутствие Кучерова в составе "Тампы" зажигал другой россиянин, вратарь Андрей Василевский. Его 45 отраженных бросков из 47 стали ключевым фактором в этом матче, а самому голкиперу принесли титул второй звезды вечера.

- Победить в первых двух раундах очень приятно, - подвел итог Василевский в интервью официальному сайту НХЛ. - По сравнению с проигранной серией первого раунда в прошлом году мы играем стабильнее, а все пять матчей этой серии провели здорово. Мы были чуть лучше соперника. Но нам еще предстоит работа.

Напомним, в прошлом сезоне "Тампа" вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли уже в первом раунде (1/8 финала), всухую уступив "Коламбусу" - 0:4.

Тем временем продолжается серия "Даллас Старз" - "Колорадо Эвеланш". В случае поражения "Колорадо" пятый матч противостояния стал бы последним. Но "Эвеланш" выиграли 6:3. У победителей голевой передачей отметился Валерий Ничушкин, а вот три результативных паса Дениса Гурьянова "Даллас" от неудачи не спасли. Теперь счет в серии 3:2 в пользу "Старз".

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