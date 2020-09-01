Трагедии Беслана уже 16 лет, но все точки до сих пор не расставлены. И даже уголовное дело о теракте до сих пор не закрыто.

Все эти годы остаются вопросы, как вооруженные до зубов бандиты попали в школу. Что все-таки взорвалось в спортзале. Как проходила операция по спасению заложников. И, наконец, кто все эти годы паразитирует на трагедии и распространяет о Беслане ложь, называя спецназовцев убийцами детей? На эти и другие тяжелые вопросы попытался ответить в своем новом фильме-расследовании "Беслан" известный журналист ВГТРК Александр Рогаткин.

В фильме подробно описывается весь процесс расследования теракта, который проводили следователи Генпрокуратуры и параллельно парламентская группа сенатора Александра Торшина. Есть в фильме интервью с бывшими заложниками и участниками операции по их спасению, пронзительные истории детей и родителей, переживших три дня ужаса в школе. Есть доводы оппонентов, например, небезызвестного бывшего члена парламентской группы Юрия Савельева, который провел свою "альтернативную экспертизу" и доказывает, что первые два взрыва в спортзале - это выстрелы из гранатометов.

Чтобы раз и навсегда развенчать это заблуждение на Подмосковном полигоне построили точную копию кирпичной стены спортзала и провели испытания со стрельбами из гранатометов и огнеметов. Ни один из них, даже самый мощный, которого еще не было на вооружении в 2004 году, не смог сделать такую пробоину, которая была в стене спортзала. А вот взрыв шести килограммов тротила, которыми сымитировали самодельное взрывное устройство террористов под стеной, в точности повторил разрушения и выброс кирпича наружу, которые были в Беслане.

Объясняет Рогаткин в фильме и почему до сих пор не закрыто уголовное дело. Как рассказал корреспонденту "РГ" сам автор, это не потому, что следователи что-то скрывают или не дорасследовали, а потому, что до сих пор не опознаны все уничтоженные террористы. Например, один из боевиков, которого назвали арабским пулеметчиком. Когда начался штурм, американские спецслужбы перехватили звонок и разговор, который был сделан из Беслана в Саудовскую Аравию. Боевик прощался со своей матерью, говоря что сейчас он погибнет. Американцы передали эту запись ФСБ. Генпрокуратура направила соответствующий запрос в Саудовскую Аравию, чтобы найти мать и опознать сына. Этого ответа за 16 лет так и не последовало.

Интересны в фильме откровения единственного выжившего бандита, который отбывает пожизненное заключение, Нурпаши Кулаева. Он признается, что в школе был 1 сентября сам Басаев, который и планировал операцию, но который сразу ушел после того, как увидел, сколько малолетних детей оказалось в заложниках. Кстати, на вопрос, мог ли кто-то из боевиков уйти, следователи отвечают однозначно - нет. Если бы кто-то избандитов остался в живых, Басаев не упустил бы возможности пропиариться на них.

И, конечно, горько слышать в фильме признание спецназовца "Вымпела" Максима Разумовского, который вспоминает слова, которые ему сказали в 2004 году: "Сейчас вы герои, а потом найдутся люди, которые назовут вас убийцами". Максима прозвали "русским танком". Дважды раненный, с окровавленным лицом, он продолжал выносить детей из школы. В это время в школе был смертельно ранен его старший брат подполковник "Вымпела" Дмитрий Разумовский.

Фильм "Беслан" Александра Рогаткина выйдет в эфир 3 сентябре в 23.35 на телеканале "Россия 1".