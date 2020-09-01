ТОП-50 перспективных специальностей обновят

Заканчивается общественное обсуждение обновленного списка ТОП-50 перспективных специальностей СПО. Он был сформирован министерством труда на основе опроса, в котором участвовали более 9 тысяч предприятий и организаций из всех регионов России. В основу списка лег анализ вакансий на ключевых сайтах по найму в первой половине 2020 года. Документ размещен на федеральном портале проектов правовых актов. Обсуждение заканчивается 7 сентября.

- На обсуждение предложен обновленный проект топ-50 новых перспективных профессий, которые требуют среднего профобразования, - комментирует заместитель гендиректора Национального агентства по развитию квалификаций (НАРК) Алла Факторович. - Первый список появился еще в 2015 году, но с тех пор произошли изменения, не учесть которые невозможно. Есть прямое поручение председателя правительства этот список актуализировать. И сейчас в нем 36 профессий из прошлого варианта и 14 - новых.

Сегодня в списке, по словам Аллы Факторович, есть довольно редкие профессии, связанные с быстро меняющимися информационными технологиями, например: инсталлятор средств связи и телекоммуникаций, биотехнолог пищевой промышленности, наладчик станков и манипуляторов с программным обеспечением, оператор информационных систем и ресурсов. Пять лет назад их точно не было ни в одном перечне.

- А вот медицинская сестра - очень востребованная профессия, к удивлению, не вошла в список пятилетней давности. Сейчас она снова в перечне, и это правильно, - считает Факторович. - Если список пройдет общественное обсуждение и будет утвержден, на его основе актуализируют перечень профессий и специальностей СПО. После этого будут вноситься изменения и в федеральный государственный образовательный стандарт, и в образовательные программы так, чтобы подготовка велась на соответствующем уровне.