На фоне не прекращающихся в Америке беспорядков стремящийся к переизбранию президент США Дональд Трамп идет на новые электоральные экспромты, продолжая делать ставку на позиционирование себя в качестве непримиримого борца с беззаконием в стране.

Во вторник американский лидер планировал посетить город Кеноша (штат Висконсин) - новую "горячую точку" на карте США. Здесь неделю назад белые полицейские расстреляли в спину очередного афроамериканца Джейкоба Блейка. Жестокость при задержании спровоцировала новый всплеск массовых беспорядков. В ходе них местный житель и ярый сторонник Трампа застрелил двух активистов движения "Черные жизни важны", тем самым еще больше обострив эскалацию межрасовых противоречий. При этом "масла в огонь" все более поляризирующего американское общество конфликта подлил сам Трамп, заявив, что стрелявший, который был арестован и обвиняется в убийстве, действовал в рамках самообороны.

В итоге всю минувшую неделю в Кеноше шли столкновения, погромы магазинов и уничтожение частной собственности. Бесконтрольный разгул насилия пошел на спад лишь после введения в город бойцов Национальной гвардии. Впрочем, даже этот факт стал причиной перетягивания "политического каната" между президентом республиканцем и его оппонентами из Демократической партии США.

"Если бы я не настоял на активизации Национальной гвардии и ее вводе в Кеношу в штате Висконсин, то сейчас не было бы Кеноши", - в присущем ему ультимативном стиле написал глава Белого дома в своем Twitter. На это местные власти в лице мэра города и губернатора штата (оба представители демпартии) утверждают: это именно они приняли решение развернуть войска в городе. А еще - крайне не желают видеть направившегося в их направлении президента США. Так, градоначальник Кеноши заявил о том, что он разочарован приездом американского лидера. По словам мэра Джона Антарамяна, после произошедшего в городе "не время играть в политику". Губернатор Висконсина демократ Тони Иверс и вовсе потребовал от главы государства "передумать" посещать его штат.

Трамп делает ставку на спасение страны из пучины хаоса и беззакония

Не хотят встречаться с Дональдом Трампом в Кеноше и родственники чернокожего местного жителя, находящегося сейчас в местной больнице с семью полицейскими пулями в спине. "Президент Трамп - расист, который раздувает расовые трения. Он это делает с момента прихода в Белый дом. Почему я, как дядя Джейкоба, захочу говорить с ним?" - заявил прессе Джастин Блейк.

В том, что визит Трампа в Кеношу имеет прежде всего электоральное значение американские комментаторы не сомневаются. Висконсин считается одним из "колеблющихся штатом". Во многом именно благодаря победе в этом штате Трамп стал главой Белого дома, поэтому теперь демократы особенно активно пытаются вернуть голоса избирателей и выборщиков Висконсина. Расставленные нынешним хозяином Белого дома акценты на восстановлении порядка, закона и защите пострадавшего от погромщиков представителей среднего класса уже сильно подтянули его национальные рейтинги, а отставание в соцопросах от Джозефа Байдена быстро сокращается. И здесь ставка на Трампа на мрачную перспективу погружения Америки в пучину хаоса и беззакония в случае победы на президентских выборах демократов может полностью оправдаться.

Не потому ли озабоченный сокращением разрыва в предвыборной гонке Байден вслед за Трампом вдруг засобирался в тот же Висконсин? Как заявил лидер демократов журналистам в минувший вторник, "он изучает такую возможность и надеется это сделать".

Пока же близкие к демпартии либеральные американские СМИ наряду с проблемами в экономике и "коронакризисом" наперебой обвиняют главу государства в провоцировании насилия. "Не думаете, что ваш визит может усугубить ситуацию в городе?" - в понедельник поинтересовался предстоящим визитом Трампа в Кеношу журналист телеканала CNN. "Он может также усилить энтузиазм, любовь и уважение к нашей стране", - отрезал на это хозяин Белого дома.