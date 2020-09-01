Трансляции фестиваля "Край света" посмотрели более 700 тысяч человек

Напомним, что модель фестиваля в этом году была гибридной - то есть часть проходила вживую - в Южно-Сахалинск отправилась часть команды, а часть - в Интернете. На протяжении фестивальной недели в крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска - "Октябрь" и "Комсомолец" - было показано четыре программы - "Горизонт событий", "Хиты "Края света", "Сахалинский след" и программа анимации. В общей сложности было показано 55 фильмов.

Программа "Горизонт событий" была составлена из новых, премьерных картин, которые должны были стать конкурсной программой фестиваля 2020 года. Однако в связи с изменением формата, конкурс решено было не проводить. Тем не менее организаторы фестиваля сохранили один из важнейших фестивальных призов - Приз зрительских симпатий. Его получила картина "Пари" (Греция-Франция-Нидерланды-Болгария). Приз будет передан режиссеру фильма Сиамаку Этемади.

Картина рассказывает о набожных супругах-мусульманах из Ирана, которые прилетают в Афины, чтобы навестить сына-студента. Но поскольку он не встречает родителей в аэропорту, они отправляются в город на его поиски и попадают в самую гущу уличных митингов и беспорядков. Пари - это имя жены - в отличие от мужа знает английский, поэтому берет дело в свои руки, едва ли не впервые становится главой семьи и эта роль ее вдохновляет.

На портале Культура.рф было показано большинство фильмов программы, а также ежедневно выходили в эфир две программы. Первая - "Внестоличная жизнь", ведущий - журналист, руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко. Обсуждения были построены вокруг фестивальной программы "Хиты "Края света", в которую вошли фильмы-победители фестиваля разных лет. Участниками дискуссий стали актеры Максим Виторган, Николай Шрайбер, Джунсуке Киносита, Вита Корниенко, режиссеры Александр Велединский, Марина Разбежкина, Петар Вылчанов (Болгария), Зигфрид (Франция), Дениз Гамзе Эргювен (Турция), Ананд Ганди (Индия), Рета Накано (Япония), Вадим Абдрашитов, Нигина Сайфуллаева, певица Манижа, писатель Евгений Гришковец, главврач Первой Градской больницы Алексей Свет, доктор биологических наук Константин Северинов, победительница фестиваля "Игра света-2019" Варя Родионова, основатель лагеря "Камчатка" Филипп Бахтин, учителя истории - Алексей Говорунов (Москва) и Алексей Кофман (Южно-Сахалинск).

Вторая программ - "Разница во времени", ведущая - журналист, пиар-директор фестиваля "Край света" Елена Слатина. Ее обсуждения были посвящены развитию киноиндустрии в регионах: съемкам, фестивалям, зарождению национального кино, кинообразованию и др. Гостями студии стали министр культуры РФ Ольга Любимова, министр культуры Сахалинской области Нонна Лаврик, министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Попогребский, Ольга Привольнова, Дмитрий Моисеев, продюсеры Михаил Врубель, Артем Васильев, Илья Шамазов, Марианна Скрыбыкина, генеральный продюсер фестиваля "Край света" Алексей Агранович, генеральный продюсер фестиваля "Зеркало" Константин Шавловский, оператор Максим Трапо, художник Максим Костенко, супервайзер по визуальным эффектам Сергей Невшупов, глава студии Main Road Post Арман Яхин, кинокритик Антон Долин, куратор международных кинофестивалей Алена Шумакова, директор German Films Симона Бауман, продюсер фестиваля в Тромсе Игорь Шайтанов.

Также на протяжении фестивальной недели в Южно-Сахалинске проходили занятия в пяти лабораториях.