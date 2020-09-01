Новости

В Подмосковье женщину убили в детском саду 12:13
Вышел трейлер продолжения готик-хоррора "Призраки дома на холме" 11:36
Минск определил участников реализации соглашения с РФ о взаимном признании виз 11:33
Держатели карт "Мир" смогут ездить в метро и на МЦК со скидкой до конца года 11:30
Умерла одна из создателей "Сталкера" и "Соляриса" Нэлли Фомина 11:15
В Югре семь человек пострадали в ДТП с автобусом и КАМАЗом 11:14
Трансляции фестиваля "Край света" посмотрели более 700 тысяч человек 11:13
Умер еще один вокалист группы "Фристайл" 11:01
Евросоюз не согласился с решением Венгрии вновь закрыть границы 10:58
Столица Филиппин продлила рекордный по продолжительности карантин 10:54
В России по программе "Стимул" построили 32 образовательных учреждения 10:52
Apple случайно одобрила вредоносное ПО для компьютеров Mac 10:48
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в телесериале 10:48
В Москве прошло заседание Антитеррористической комиссии 10:46
Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей 10:45
Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 10:32
ООН заинтересовалась ситуацией с водоснабжением Крыма 10:31
Крашенинников рассказал, где будет располагаться Госсовет 10:19
На развитие туризма дополнительно направят 1,2 млрд рублей 10:18
Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний 10:06
Умер актер Норм Спенсер, "Циклоп" из "Людей Икс" 10:06
Россия получила первую заявку на плавающий танк "Спрут-СДМ1" 10:02
В Крыму нашли редкое захоронение греческого священника XVIII века 09:57
Забайкалье получит 200 миллионов рублей на пожарную безопасность 09:56
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса 09:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 11:13
Рубрика: Культура

Трансляции фестиваля "Край света" посмотрели более 700 тысяч человек

Текст: Сусанна Альперина
Фестиваль "Край света. Восток" в этом году прошел в Южно-Сахалинске, а также на портале Культура.рф - с 21 по 28 августа. Подведены его итоги: в оффлайн-формате фестиваль посетили более 2000 человек, а количество посещений трансляций и фильмов на портале Культура.рф и его социальных сетях превысило 700 000 пользователей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, что модель фестиваля в этом году была гибридной - то есть часть проходила вживую - в Южно-Сахалинск отправилась часть команды, а часть - в Интернете. На протяжении фестивальной недели в крупнейших кинотеатрах Южно-Сахалинска - "Октябрь" и "Комсомолец" - было показано четыре программы - "Горизонт событий", "Хиты "Края света", "Сахалинский след" и программа анимации. В общей сложности было показано 55 фильмов.

Фото: "Централ Партнершип" / ГПМ Кит
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут

Программа "Горизонт событий" была составлена из новых, премьерных картин, которые должны были стать конкурсной программой фестиваля 2020 года. Однако в связи с изменением формата, конкурс решено было не проводить. Тем не менее организаторы фестиваля сохранили один из важнейших фестивальных призов - Приз зрительских симпатий. Его получила картина "Пари" (Греция-Франция-Нидерланды-Болгария). Приз будет передан режиссеру фильма Сиамаку Этемади.

Картина рассказывает о набожных супругах-мусульманах из Ирана, которые прилетают в Афины, чтобы навестить сына-студента. Но поскольку он не встречает родителей в аэропорту, они отправляются в город на его поиски и попадают в самую гущу уличных митингов и беспорядков. Пари - это имя жены - в отличие от мужа знает английский, поэтому берет дело в свои руки, едва ли не впервые становится главой семьи и эта роль ее вдохновляет.

На портале Культура.рф было показано большинство фильмов программы, а также ежедневно выходили в эфир две программы. Первая - "Внестоличная жизнь", ведущий - журналист, руководитель спецпроекта ТАСС "Первые лица" Андрей Ванденко. Обсуждения были построены вокруг фестивальной программы "Хиты "Края света", в которую вошли фильмы-победители фестиваля разных лет. Участниками дискуссий стали актеры Максим Виторган, Николай Шрайбер, Джунсуке Киносита, Вита Корниенко, режиссеры Александр Велединский, Марина Разбежкина, Петар Вылчанов (Болгария), Зигфрид (Франция), Дениз Гамзе Эргювен (Турция), Ананд Ганди (Индия), Рета Накано (Япония), Вадим Абдрашитов, Нигина Сайфуллаева, певица Манижа, писатель Евгений Гришковец, главврач Первой Градской больницы Алексей Свет, доктор биологических наук Константин Северинов, победительница фестиваля "Игра света-2019" Варя Родионова, основатель лагеря "Камчатка" Филипп Бахтин, учителя истории - Алексей Говорунов (Москва) и Алексей Кофман (Южно-Сахалинск).

Фото: kinopoisk.ru
Отец Цоя опроверг сведения о том, что он писал Путину из-за фильма

Вторая программ - "Разница во времени", ведущая - журналист, пиар-директор фестиваля "Край света" Елена Слатина. Ее обсуждения были посвящены развитию киноиндустрии в регионах: съемкам, фестивалям, зарождению национального кино, кинообразованию и др. Гостями студии стали министр культуры РФ Ольга Любимова, министр культуры Сахалинской области Нонна Лаврик, министр культуры Калининградской области Андрей Ермак, режиссеры Федор Бондарчук, Алексей Попогребский, Ольга Привольнова, Дмитрий Моисеев, продюсеры Михаил Врубель, Артем Васильев, Илья Шамазов, Марианна Скрыбыкина, генеральный продюсер фестиваля "Край света" Алексей Агранович, генеральный продюсер фестиваля "Зеркало" Константин Шавловский, оператор Максим Трапо, художник Максим Костенко, супервайзер по визуальным эффектам Сергей Невшупов, глава студии Main Road Post Арман Яхин, кинокритик Антон Долин, куратор международных кинофестивалей Алена Шумакова, директор German Films Симона Бауман, продюсер фестиваля в Тромсе Игорь Шайтанов.

Также на протяжении фестивальной недели в Южно-Сахалинске проходили занятия в пяти лабораториях.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
На развитие туризма дополнительно направят 1,2 млрд рублей
Посольство РФ заявило о недопустимости учений с залповым огнем в Эстонии
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Что посмотреть на Московской международной книжной ярмарке-2020
Как пройдет в этом году Московский кинофестиваль и что на нем покажут