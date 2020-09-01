Трансляция: Президент принимает участие во Всероссийском открытом уроке

Стартовал Всероссийский открытый урок, в котором принимает участие президент страны Владимир Путин. В этом году урок посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Помнить - значит знать"​​​.

Открытый урок проходит в режиме видеоконференции. На связь со студией вышли школьники из Крыма, Калининградской области, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Новгородской, Рязанской, Владимирской, Кировской областей и Москвы. Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год Также гостями в студии стали министр просвещения Сергей Кравцов, историк Александр Звягинцев, активисты Российского движения школьников, Юнармии, движения "Волонтеры Победы", патриотических клубов, активные участники Всероссийского конкурса "Большая перемена".