У экс-председателя Федеральной энергетической комиссии украли 14 млн рублей

У бывшего председателя Федеральной энергетической комиссии Георгия Кутового украли 14 млн рублей. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Кутовой внес 14 млн рублей для осуществления брокерской деятельности на счет компании, которая позиционировала себя как лидера рынка. Менеджеры обещали постоянную поддержку и полную безопасность внесенных средств. Но после осуществленного денежного перевода компания перестала выходить на связь: отвечать на письма и телефонные звонки.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по факту заявления.

82-летний Георгий Кутовой до 2004 года возглавлял Федеральную энергетическую комиссию, а после выхода на пенсию занял должность советника генерального директора горнодобывающей и металлургической компании "Мечел". Кроме того, он является академиком Российской академии естественных наук, на его счету около 140 работ и публикаций по вопросам экономики развития энергетики.