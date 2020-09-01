У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса

У обвиняемого в госизмене советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова взяли образцы голоса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сафронова Ивана Павлова.

По словам адвоката, это нужно для фоноскопической экспертизы, назначенной в рамках расследования. Содержание экспертизы имеет гриф секретности.

Напомним, советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ при выходе из своего дома 7 июля. В госкорпорации бывший корреспондент газет "Ведомости" и "Коммерсант" проработал меньше двух месяцев. По версии следствия ФСБ, в 2012 году журналист был завербован спецслужбой одной из стран НАТО. Позднее он стал передавать им секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем переданных секретных сведений следствие считает Соединенные Штаты.

Сам Сафронов отрицает, что причастен к госизмене.