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01.09.2020 06:00
Рубрика: Экономика

У рубля появилось окно для укрепления

Текст: Георгий Панин
Во вторник внутренний валютный рынок продолжит поиски равновесия после того, как геополитические факторы, в представлении его участников, продолжат терять свою актуальность, по крайней мере, в ближайшее время.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал о перспективах рубля в ближайшие два месяца:

Фото: iStock
Что произойдет с нефтью, биржей и курсом рубля на грядущей неделе

- У рубля появилось окно для коррекционного укрепления, - считает эксперт. - Блокировка Россией санкций США в Совбезе ООН в отношении Ирана пока вышла из информационного поля. На финансовых рынках сохраняются оптимистичные настроения. Они укрепились после выступления главы ФРС Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул, которое можно было интерпретировать, как сигнал более продолжительного сохранения текущей ультралиберальной политики.

Во вторник нельзя исключать, что окно для укрепления рубля будет также открыто. Ключевым в этом отношении станет китайская макростатистика. Вышедший в понедельник официальный индекс деловой активности в производственной сфере, вопреки ожиданиям, остался в зоне роста, почти сохранив июльское значение. Во вторник аналогичные данные представит Caixin/Markit с фокусом на частном секторе.

Подтверждение этой тенденции способно создать у участников нефтяного рынка стимулы на повторный штурм постковидного максимума в 45,9 доллара за баррель по сорту Brent, который в понедельник окончился неудачей. Напомню, что закупки Китаем черного золота летом достигли рекордных значений на фоне общего спада потребления в мире. Все это может создать условия и для укрепления рубля против ведущих иностранных валют.

Курс доллара в течение недели может опуститься до 73 рублей, проведя вторник-среду в борьбе за уровень в 74 рубля.

Курс евро в свою очередь может вернуться к 87 рублям, также взяв паузу на какое-то время после повторного возврата к 88 рублям.

Фото: iStock
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Ключевым событием этой недели станет отчет по занятости в США в августе, который выйдет в пятницу. О его характере во многом станет понятно, исходя из цифр по числу новых рабочих мест по данным ADP в среду, а также из компоненты занятости индекса ISM в сфере услуг в четверг.

Прогноз возврата доллара к 70 рублям, озвученный аналитиками нескольких инвестбанков, представляется малореализуемым в ближайшее время. Заявление лидера нынешней президентской кампании в США демократа Джо Байдена об усилении санкционного давления на Россию в случае его избрания до выборов останется довлеть над национальной валютой. В то время как потенциал дальнейшего подъема цен на нефть, который в определенной мере мог выступить противовесом, выглядит ограниченным. По этой причине в ближайшие два месяца курс доллара будет крайне непросто вернуть существенно ниже 72,7 рубля.

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