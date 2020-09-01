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01.09.2020 18:04
Рубрика: Экономика

Сезон открыт

Школьники и студенты в большинстве регионов могут снова ездить в электричках со скидкой
Текст: Евгений Гайва
С началом осени в пригородных электричках студентам и школьникам в большинстве регионов предоставлены традиционные скидки на проезд.

Учащиеся очной формы обучения с 1 сентября при покупке билета в Москве и Московской области будут оплачивать только половину его стоимости. Чтобы получить скидку, нужно предъявить социальную карту учащегося, студенческий билет или справку с места учебы. Льготы будут действовать до 15 июня 2021 года. Такие же скидки предоставляют в большинстве регионов.

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По информации РЖД, льготы по оплате проезда обучающихся не предоставляются в Новгородской, Тверской, Вологодской областях, Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

График движения поездов, сокращавшийся в период ограничений из-за пандемии, уже восстановлен более чем на 80% от нормативов на этот год, рассказали "РГ" в РЖД.

"Спрос на поездки по России железнодорожным транспортом растет после снятия ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией в стране. Специалисты постоянно мониторят транспортную подвижность населения, чтобы вовремя назначать поезда, увеличивать их составность или частоту курсирования", - поясняют в РЖД.

Учащиеся очной формы обучения могут купить билет со скидкой в 50%

Так, возобновлены все рейсы "Сапсанов", "Стрижей" и "Ласточек".

В этом году туристический сезон сместится на осень, говорят представители туриндустрии. Чтобы поддержать турпоток, РЖД вместе с региональными властями запустили к осени новые маршруты для путешественников. Скоростные "Ласточки" связали Санкт-Петербург с Валдаем и Старой Руссой, Москву - с Ярославлем и Костромой, Адлер - с Краснодаром и Анапой.

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