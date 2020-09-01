Умер еще один вокалист группы "Фристайл"

Экс-солист легендарной поп-группы "Фристайл" Сергей Вязовский скончался в возрасте 47 лет 29 августа. Об этом сообщила в Facebook его супруга Ирина.

"Ну вот и всё.. Финал.. Занавес… С прискорбием сообщаю, что сегодня, 29.08.2020 г., после тяжелой и продолжительной болезни, на 48 г. жизни, покинул этот мир талантливый музыкант, любящий отец двух дочерей, прекрасный сын, брат, друг и муж, Сергей Вязовский", - написала женщина.

Как напомнила Ирина, в 2015 году у певца случилась внезапная коронарная смерть. Спустя полчаса Вазовского реанимировали, но почти все клетки его мозга были уже разрушены, и последние пять лет исполнитель провел в клинике в вегетативном состоянии, "находясь между Небом и Землей".

"К сожалению, по определенным причинам похороны пройдут в семейном, узком кругу", - добавила женщина, снабдив свой пост многочисленными эмодзи.

Вязовский пел во "Фристайле" в начале 2000-х годов.

В апреле этого года после двух лет комы умерла экс-вокалистка "Фристайла" Нина Кирсо.