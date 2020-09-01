Умер известный хоккейный тренер Милош Ржига

В Чехии в возрасте 61 года умер бывший главный тренер хоккейных клубов "Спартак", СКА, "Атлант" и сборной Чехии Милош Ржига.

Как сообщает чешский портал Isport, Ржига был госпитализирован в Словакии после чего был доставлен в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Причины смерти известного тренера пока не названы.

Новость о смерти отца сообщил сын Ржиги. "Это неописуемый шок для всех нас, что такой большой и великий человек с огромным сердцем ушел от нас", - сообщил он.

Семья категорически отказалась давать какие-то комментарии о причинах смерти Милоша Ржиги.

"Последний месяц стал серьезной битвой, благодарю всех, кто в это непростое время был с нами. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за все, что он всегда делал для других ", - сказал Милош Ржига-младший.

В России Ржига известен по работе в "Спартаке", "Химике", "Атланте", СКА и "Авангарде". В мае сообщилось, что чех может возглавить "Барыс". С 2018 по 2020 годы он тренировал сборную Чехии.