Умер писатель Владислав Крапивин

Автор книг для детей ушел из жизни в 6.40 утра 1 сентября, в больнице Екатеринбурга, сообщили родные писателя. Владиславу Петровичу был 81 год.

Писатель всю жизнь провел на Урале: родился в Тюмени, учился и работал в Свердловске, затем вернулся на родину, а семь лет назад перебрался в Екатеринбург. В последние месяцы у Владислава Петровича были проблемы со здоровьем, его дважды госпитализировали. Состояние, по словам родственников, было нестабильным: то лучше, то хуже. Накануне писателя перевели в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, спасти Крапивина не удалось - не выдержало сердце.

Владислав Крапивин - автор огромного количества романов, повестей и рассказов для детей и подростков. Имеет множество литературных наград, в том числе премию президента РФ. Крапивин был идейным вдохновителем и создателем детского отряда "Каравелла". В 1961 году это была небольшая парусная флотилия, со временем она превратилась в большое объединение, где ребята наряду с морским делом пробуют себя в фехтовании и журналистике, учатся дружить, быть честными, уважать других и искренне любить свою страну. Владислава Петровича все звали не иначе как Командор.

- Для меня эта история началась с книг, - вспоминает воспитанник отряда, известный музыкант (группа "Смысловые Галлюцинации") Сергей Бобунец. - Потом я разузнал, где находится "штаб-квартира" отряда, пришел, но так и не решился войти. И написал письмо: "Здравствуйте, меня зовут Сережа Бобунец, я хочу к вам в "Каравеллу". И через какое-то время получил ответ: "Сережа, мы тебя ждем". Спросите любого выпускника "Каравеллы", и каждый скажет, что принятие многих решений в жизни у нас и сейчас происходит исходя из принципов, что были заложены в отряде Владиславом Крапивиным. Мы давали клятву: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". И она до сих пор работает. Спасибо, Командор.

В школьную программу произведения Крапивина никогда не входили, однако на его книгах выросло не одно поколение: пользователи соцсетей признаются в этом на своих страницах, выражая соболезнования родным писателя и делясь фотографиями зачитанных книг Владислава Петровича из личных библиотек. Было несколько попыток экранизировать произведения, но большой популярности картины не получили. В прошлом году в Екатеринбурге поставили спектакль по повести "Застава на Якорном поле". Все детские роли в постановке исполняют юные актеры.

- С октября по февраль было 17 спектаклей, и каждый собирал полный зал, - рассказал "РГ" главный режиссер Камерного театра Дмитрий Касимов. - Я очень рад, что ребята, которые сыграли в постановке, не упустили шанс прочесть Крапивина. Вы бы видели их глаза после премьеры! Они будто крепость взяли! Книги Владислава Петровича обязательно нужно читать вовремя.

Прощание с писателем состоится 3 сентября в екатеринбургском Храме-на-Крови. Похоронят Владислава Петровича на Широкореченском кладбище.