Умер писатель Владислав Крапивин

Новости

Синоптики предсказали две волны "бабьего лета" 19:50
Информационное агентство ТАСС отмечает 116-ю годовщину образования 19:40
Посольство РФ в Австрии подверглась хакерской атаке 19:36
Объемы строительства жилья в некоторых регионах упали вдвое 19:00
МИД РФ: Россию и Беларусь связывает многолетняя взаимопомощь 18:57
Крупное ДТП произошло на Варшавском шоссе 18:56
В столичное метро вернулись музыканты 18:54
Гинцбург: Прививка необходима перенесшим COVID-19 бессимптомно 18:51
В Москве выбрали победителей конкурса на дизайн двух станций метро 18:45
Стало известно имя соведущего Тодоренко на "Орле и Решке" 18:43
Актриса сериала "Ривердэйл" шесть лет была тайным агентом ФБР 18:38
На День города в Москве будет аномально теплая погода 18:35
Распорядиться маткапиталом повторно можно будет без суда 18:00
Субсидия на выплату пособий на детей до 3 лет увеличена на 1,73 млрд рублей 17:46
В Бугульме убили бизнесмена, расправившегося с грабителями два года назад 17:40
После пожара в заповеднике "Утриш" под Анапой возбуждено дело 17:36
Проект закона о Госсовете после внесения в Госдуму обсудят с экспертами 17:19
Росреестр внес уточняющие сведения по 60,6% границ земельных участков 17:17
СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера 17:03
В России стартует киберспортивная лига для школьников 16:52
"Матч ТВ" покажет игру молодежных сборных России и Болгарии 16:42
Фото: Как прошел День знаний на Урале во время пандемии 16:00
Польша дала добро на возобновление авиасообщения с Россией 15:43
Лукашенко: Мы сохраним общее отечество от Бреста до Владивостока 15:41
Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 18:57
Рубрика: Общество

Прощай, командор

Умер писатель Владислав Крапивин
Текст: Ольга Штейн ("Российская газета", Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
Автор книг для детей ушел из жизни в 6.40 утра 1 сентября, в больнице Екатеринбурга, сообщили родные писателя. Владиславу Петровичу был 81 год.
В школьную программу произведения Крапивина не входили, но на них выросло не одно поколение. Фото: Константин Завражин В школьную программу произведения Крапивина не входили, но на них выросло не одно поколение. Фото: Константин Завражин
В школьную программу произведения Крапивина не входили, но на них выросло не одно поколение. Фото: Константин Завражин

Писатель всю жизнь провел на Урале: родился в Тюмени, учился и работал в Свердловске, затем вернулся на родину, а семь лет назад перебрался в Екатеринбург. В последние месяцы у Владислава Петровича были проблемы со здоровьем, его дважды госпитализировали. Состояние, по словам родственников, было нестабильным: то лучше, то хуже. Накануне писателя перевели в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, спасти Крапивина не удалось - не выдержало сердце.

Владислав Крапивин - автор огромного количества романов, повестей и рассказов для детей и подростков. Имеет множество литературных наград, в том числе премию президента РФ. Крапивин был идейным вдохновителем и создателем детского отряда "Каравелла". В 1961 году это была небольшая парусная флотилия, со временем она превратилась в большое объединение, где ребята наряду с морским делом пробуют себя в фехтовании и журналистике, учатся дружить, быть честными, уважать других и искренне любить свою страну. Владислава Петровича все звали не иначе как Командор.

- Для меня эта история началась с книг, - вспоминает воспитанник отряда, известный музыкант (группа "Смысловые Галлюцинации") Сергей Бобунец. - Потом я разузнал, где находится "штаб-квартира" отряда, пришел, но так и не решился войти. И написал письмо: "Здравствуйте, меня зовут Сережа Бобунец, я хочу к вам в "Каравеллу". И через какое-то время получил ответ: "Сережа, мы тебя ждем". Спросите любого выпускника "Каравеллы", и каждый скажет, что принятие многих решений в жизни у нас и сейчас происходит исходя из принципов, что были заложены в отряде Владиславом Крапивиным. Мы давали клятву: "Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то раньше меня". И она до сих пор работает. Спасибо, Командор.

В школьную программу произведения Крапивина никогда не входили, однако на его книгах выросло не одно поколение: пользователи соцсетей признаются в этом на своих страницах, выражая соболезнования родным писателя и делясь фотографиями зачитанных книг Владислава Петровича из личных библиотек. Было несколько попыток экранизировать произведения, но большой популярности картины не получили. В прошлом году в Екатеринбурге поставили спектакль по повести "Застава на Якорном поле". Все детские роли в постановке исполняют юные актеры.

- С октября по февраль было 17 спектаклей, и каждый собирал полный зал, - рассказал "РГ" главный режиссер Камерного театра Дмитрий Касимов. - Я очень рад, что ребята, которые сыграли в постановке, не упустили шанс прочесть Крапивина. Вы бы видели их глаза после премьеры! Они будто крепость взяли! Книги Владислава Петровича обязательно нужно читать вовремя.

Прощание с писателем состоится 3 сентября в екатеринбургском Храме-на-Крови. Похоронят Владислава Петровича на Широкореченском кладбище.

В регионах Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год
Как родители контролируют детей в интернете