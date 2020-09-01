Печальные новости пришли из Праги. На 62-м году из жизни ушел бывший тренер сборной Чехии и клубов Континентальной хоккейной лиги Милош Ржига.

Ранее сообщалось о том, что специалист был доставлен в одну из пражских больниц в связи с резким ухудшением самочувствия. При этом точный диагноз Ржиги публичной огласке не предавался.

Известно, что Ржига проходил обследование перед ЧМ-2019 в Словакии, на котором он тренировал чешскую национальную команду. Милоша беспокоили боли в животе, но серьезных проблем выявлено не было.

В России чешский специалист зарекомендовал себя тренером высокого уровня, а также человеком, который не лезет за словом в карман. В разное время он тренировал "Спартак", СКА, "Авангард", а с мытищинским "Атлантом" в 2011 году даже дошел до финала Кубка Гагарина.