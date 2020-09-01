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01.09.2020 20:36
Рубрика: Общество

Школьники получили "Билет в будущее"

Текст: Наталья Граф, Роман Мерзляков (Волгоград - Омск)
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Как помочь ребенку понять, на кого пойти учиться? Узнать о новых профессиях на практике подросткам помогает "Билет в будущее". Это профориентационная диагностика для школьников 6-11-х классов, которая проходит по всей стране в рамках нацпроекта "Образование".

Сначала - интерактивный тест на знание профессий на сайте проекта. Второй этап - погружение в работу: дети под руководством наставников выполняют реальные задания. К примеру, могут выточить деталь на станке, распечатать макет на 3D-принтере, написать программный код или приготовить сладкий десерт.

Фото: Пресс-служба правительства Воронежской области
Какие необычные школы открываются в регионах

При этом родители получают уведомления, к каким профессиям склонны их чада. Наглядный пример - Волгоградская область, где ученики уже 11 школ вытащили билет в будущее. До ноября наставники будут проводить для ребят мастер-классы и профессиональные пробы. Волгоградский экономико-технический колледж - по компетенции "Веб-дизайн и разработка".

- Дети не слушают лекцию, а пробуют что-то сделать, - рассказывает директор колледжа Сергей Абрамов. - Им дают простое задание: сделать модульную структуру сайта. А преподаватель советует, на какие предметы школьной программы сделать упор.

Омская область также присоединилась к проекту. Его первыми участниками стали более 60 сельских школьников. Ученики в конце августа приехали в город и несколько дней подряд проходили профпробы.

Дети под присмотром наставников выполняют реальные задания

В аграрно-технологическом колледже дети смогли оценить качество продуктов питания с полок омских супермаркетов и рынков. В торгово-экономическом колледже школьники надели поварские колпаки и приготовили итальянский запеченный омлет с картофелем фри - "Фриттата с кранчем". Дети познакомились с оборудованием, которое используется на ресторанных кухнях.

Общество Образование

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