В Черногории заговорили об отказе от санкций в отношении России

Лидер оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапич назвал ошибкой поддержку антироссийских санкций президентом Мило Джукановичем и его правительством.

Напомним, что по итогам состоявшихся в воскресенье выборов силы оппозиции в общей сложности получили 41 из 81 места в парламенте, Скупщине, что дает им возможность формирования нового правительства в стране. Кривокапич убежден, что отношения России и Черногории должны развиваться по иному, более дружественному сценарию. В интервью для Sputnik Srbija он критически отозвался о присоединении своей страны к санкциям против России. Говоря о причинах, побудивших власти пойти на этот шаг, он отметил, что это было сделано "очень сознательно", чтобы угодить другим учреждениям, с которыми они сотрудничают. "Мы небольшая страна, и на глобальном уровне мы не можем иметь никакого влияния, как бы мы этого ни хотели. Однако известно, "кто косит, а кто воду носит", и совершенно неуместно, чтобы такая маленькая страна первой ввела санкции против Российской Федерации", отметил Кривокапич. Он подчеркнул, что считает это совершенно неправильным шагом, который нанес Черногории большой экономический ущерб.