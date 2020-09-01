В городе на Двине возобновился "Витебский квАРТал"

В Витебске, на родине международного музыкального фестиваля "Славянский базар" возобновился открытый творческий проект "Витебский квАРТал".

Организаторы подготовили четыре ярких субботних вечера на площадке перед концертным залом "Витебск", где в этом году находился пресс-центр " Славянского базара в Витебске". Уличные концерты и карнавалы особенно популярны на "Славянском базаре -2020", когда весь фестиваль прошел на открытом воздухе.

"КвАРТал" начинается с семи вечера: на улицах много музыки, танцев, интерактива. Запланированы встречи с лучшими кавер-бэндами, диджеями. Свои выступления покажут Five o'Clock, "еNOTы", "КаверZA" и другие.

Финальная встреча состоится 5 сентября в Летнем амфитеатре, на самой большой сцене Европы. Организаторы обещают "АвтоМотоФест" и другие сюрпризы.

"Витебский квАРТал" инициирован центром культуры "Витебск" весной 2019 года. Проект предоставляет возможность каждому городскому жителю показать себя на большой сцене, формируя открытое творческое пространство.