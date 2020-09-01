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01.09.2020 13:47
Рубрика: В мире

В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом

Текст: Юрий Когалов

Минувший август испанские эпидемиологи уже называют "черным месяцем". По данным министерства здравоохранения, число инфицированных коронавирусом увеличилось на 174 тысячи человек, что почти в 3,5 раза больше, чем за июль. В итоге на сегодняшний день количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии достигло почти 462 тысяч.

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Столь резкое увеличение числа заболевших глава координационного центра по предупреждению угроз здоровью и чрезвычайным ситуациям Фернандо Симон связал с тем, что в Испании стали проводить больше тестов на коронавирус. Однако рост слишком велик, чтобы объяснить его лишь этой причиной. Эксперт признал, что инфекция продолжает распространяться, и происходит это с большой скоростью. Лишь за один месяц количество положительных тестов на коронавирус составило 37 процентов от их общего числа с начала пандемии. Положение дел сопоставимо с худшими периодами пандемии, которые были в конце марта - начале апреля. Впрочем, как говорит Симон, ситуация все же отличается, тесты стали более надежными, чем раньше, ведь пять месяцев назад обследования могли и не выявить коронавирус.

По данным экспертов, ситуация в регионах постоянно меняется, если несколько недель назад тревогу вызывало состояние дел в Каталонии и Арагоне, то теперь там ситуация стабилизировалась, но она ухудшается в Мадриде.

В связи с этим власти многих регионов обеспокоены частыми нарушениями карантина. В идеале люди, сдавшие тест на коронавирус и ожидающие результата, должны проводить две недели дома. Однако это требование не соблюдается. И теперь руководство автономий намерено положить этому конец при помощи штрафов. Там, где не было соответствующих законов, принимаются указы, позволяющие местным властям наказывать нарушителей. В Галисии недавно размер штрафов за несоблюдение карантина увеличили до 120 тысяч евро. В целом в Испании размер штрафов за нарушение антикоронавирусных правил варьируется от 100 евро до 600 тысяч. Минимальный предусмотрен за отказ использовать маску в общественных местах. Максимальный могут выписать тому, чьи действия привели к заражению большого числа людей.

В мире Европа Испания Пандемия коронавируса COVID-19

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