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01.09.2020 19:34
Рубрика: Спорт

Шайбы разморозили

В КХЛ стартует сезон-2020/21
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 195(8249)
2 сентября матчем за Кубок открытия стартует сезон Континентальной хоккейной лиги-2020/21. Обычно за трофей спорят обладатель Кубка Гагарина и лучшая команда "регулярки" предыдущего сезона, но в этот раз немножко по-другому. Поскольку сезон-2019/20 из-за коронавируса оборвался на стадии плей-офф, Кубок Открытия разыграют лучшие команды Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата - ЦСКА и казанский "Ак Барс".
В первом матче сезона сыграют обладатели Кубка Гагарина 2018 и 2019 годов - "Ак Барс" и ЦСКА. Фото: Елена Руско / ТАСС В первом матче сезона сыграют обладатели Кубка Гагарина 2018 и 2019 годов - "Ак Барс" и ЦСКА. Фото: Елена Руско / ТАСС
В первом матче сезона сыграют обладатели Кубка Гагарина 2018 и 2019 годов - "Ак Барс" и ЦСКА. Фото: Елена Руско / ТАСС

Вообще, в сезоне сыграют 23 команды: 11 на Западе и 12 на Востоке. Изменений в составе участников - два. По финансовым причинам этот год пропустит владивостокский "Адмирал". Кроме того, нижегородское "Торпедо" из Западной конференции переведено в Восточную. Команды проведут в "регулярке", которая завершится 27 февраля, по 60 матчей. Все клубы сыграют между собой минимум два раза. По восемь лучших команд от каждой конференции поспорят за Кубок Гагарина. Плей-офф 2 марта 2021 года, а последний матч финальной серии будет сыгран не позже 30 апреля.

Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko
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По российскому хоккею было время соскучиться. Последний на данный момент матч КХЛ состоялся аж 12 марта. Но старт нового сезона все ждут не только поэтому. В летнее межсезонье лига ввела жесткий потолок зарплат, который позволил более равномерно перераспределить игроков высокого класса по клубам КХЛ. А это значит, что нас ожидает сезон в высшей степени непредсказуемый. О фаворитах и темных лошадках в новых условиях специально для "РГ" рассказал олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Александр Викторович, что ждете от стартующего сезона?

Александр Кожевников: С учетом жесткого потолка зарплат, в клубах будет много молодежи. Дадут ей возможность себя проявить. Вот у нас постоянно говорят, что надо больше молодежи доверять. Посмотрим, что сейчас будет. Увидим, какой у них уровень, насколько они готовы играть на этом уровне. Понятно, что поначалу молодежь будет пытаться себя проявить, многое сразу не получится, но к середине "регулярки" ребята себя должны показать. Мастерства у них пока нет, но через полгодика они начнут привыкать к новым для себя скоростям и доставят много неприятностей опытным командам.

Кто из грандов пережил это межсезонье с наименьшими потерями?

Александр Кожевников: Казань. Они еще в прошлом году начали накатывать молодежь, которая у них очень хорошая. Ну и "Авангард", сохранивший свой костяк. Добавлю уфимский "Салават", потерявший только одного человека из ведущих звеньев. Конечно, трудно заменить такого мастера, как Линус Умарк, но посмотрим, как Уфа справится. Еще неплохо сохранилась "Сибирь".

А какая команда извлекла наибольшую выгоду из ситуации с потолком?

Александр Кожевников: Назову "Спартак". Сейчас они набрали опытных игроков. Значимых, играющих. Опять же перед прошлым плей-офф у "красно-белых" было много травм, а сейчас они попытались подстраховаться на этот случай. Средний уровень, конечно, сейчас высокий в "Спартаке". Но посмотрим, что будет в сезоне.

Александр Кожевников: Такого преимущества над остальными, как в прошлом сезоне, у ЦСКА уже не будет

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Александр Кожевников: Это скажется, конечно. Особенно поначалу. Но к середине "регулярки" все уже вкатятся, наберут форму за счет игр. Но старт будет очень сумбурным с большим количеством неожиданных результатов.

Что их ждет в сезоне обладателя Кубка Гагарина-2019 и действующего чемпиона страны ЦСКА, потерявшего ряд лидеров?

Александр Кожевников: Вот сейчас они налегке, из-за пандемии они позже всех из московских команд к тренировкам приступили. Свежесть у них сейчас есть, но позже они просядут, конечно. Тем не менее команда опытная, с хорошими защитниками, вратаря хорошего приобрели. Хотя такого тотального преимущества над остальными, как в прошлом сезоне, не будет. В любом случае ЦСКА - один из фаворитов. У них и тренерский состав сохранился. Все у армейцев будет нормально.

Много авансов выдано московскому "Динамо", у которого вырисовывается шикарное ударное звено Шипачев - Яшкин - Кагарлицкий...

Александр Кожевников: Давайте так. Они вернули Дмитрия Кагарлицкого из СКА, который там по большому счету себя никак не проявил. Посмотрим, что будет в "Динамо", растерял Кагарлицкий порох или нет.

С Востока вы уже упомянули "Ак Барс", "Салават Юлаев", "Авангард". Что скажете про "Металлург"?

Александр Кожевников: Да, селекция у них была хорошая. По именам. Но ведь из каждого камушка нужно сделать кулак. В то же время Мозякин уже немолод, прошлый сезон у него не очень получился. Тоже нужно искать ему партнеров.

Фото: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports/ Reuters
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Теперь общий вопрос. Кого считать фаворитами на Западе и на Востоке?

Александр Кожевников: На Востоке Казань и Уфа. Плюс "Сибирь". А здесь ЦСКА, "Динамо", "Спартак", СКА. Здесь поинтересней.

От кого ждать прорыва?

Александр Кожевников: Трудно сказать. Может, это будет "Локомотив". К ним пришел хороший тренер Андрей Скабелка. Не исключаю сюрпризов от нижегородского "Торпедо". У "Трактора" может быть прорыв. По именам они провели очень хорошую работу в межсезонье.

За какой командой будете следить с особым интересом?

Александр Кожевников: За Питером. Интересная там перестройка, много молодежи. Посмотрим за работой главного тренера сборной Валерия Брагина. На домашнем турнире Пучкова они выглядели неплохо. Но будут ли ребята прогрессировать, найдут ли нужные связи? Скоро увидим.

Где будем смотреть

2 сентября, среда, "Матч ТВ"

19.00 ЦСКА - "Ак Барс". Прямая трансляция

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2020/2021

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