В конгрессе США сообщили о миллиардных растратах на программу защиты зарплат

Сотни ссуд на сумму в миллиарды долларов были присвоены злоумышленниками путем мошенничества, растрат и злоупотреблений. Эти средства на сумму 659 миллиардов долларов были выделены Белым домом в рамках финансируемой налогоплательщиками Программы защиты зарплаты (PPP). Она была разработана для того, чтобы помочь малым предприятиям США пережить пандемию коронавируса. О злоупотреблениях идет речь в докладе, обнародованном в конгрессе во вторник, сообщает Reuters.

В ходе расследования конгрессмены выяснили, что более 600 ссуд были предоставлены крупным компаниям, которые не должны были иметь право на участие в программе, поскольку им было запрещено вести дела с правительством. Еще 350 кредитов были предоставлены подрядчикам, у которых ранее были проблемы с компетентными органами. Почти три миллиарда долларов были направлены предприятиям, которые были отмечены как "потенциально проблемные" в базе данных по государственным контрактам. Было обнаружено, что всего лишь 12 процентов предприятий, владельцами которых являются чернокожие и латиноамериканцы, получили все необходимое финансирование. Наконец, более одного миллиарда долларов было отправлено компаниям, получившим несколько займов в нарушение правил программы, сообщил специальный подкомитет Палаты представителей по кризису с коронавирусом, контролируемый демократами.

На слушаниях председатель комиссии, представитель от Демократической партии Джеймс Клайберн упрекнул министра финансов Стивена Мнучина, заявившего в том, что быстрая организация помощи делает неизбежным для министерства финансов вопросы расточительства. По словам конгрессмена, американской администрации следовало не предпринимать поспешных решений в популистских целях , а сначала разработать "простые меры для улучшения надзора и уменьшения мошенничества". "Мы с пониманием относимся к тому факту, что предстоит еще проделать дополнительную работу и что в некоторых областях экономики требуется дополнительная помощь", - сказал со своей стороны глава минфина США Мнучин на слушаниях в нижней палате.

Демократы в конгрессе и администрация Трампа с июля ведут острые дискуссии по поводу дальнейших шагов по укреплению экономики после того, как в марте Капитолий одобрил выделение триллионов долларов на борьбу с пандемией коронавируса. К моменту завершения действия программы защиты зарплат 8 августа Белый дом предоставил более 5,2 миллиона безвозвратных ссуд на сотни миллиардов долларов через Управление малого бизнеса США (SBA).

Администрация Трампа заявила, что программа защиты зарплат, которые в основном направлялись малым и средним предприятиям, помогла спасти около 51 миллиона рабочих мест в то время, когда большая часть экономики США была остановлена ​​из-за коронавируса. Вместе с тем, по мнению многих экономистов, программа помощи реально затронула не более 14 миллионов рабочих мест. Республиканцы, входящие в комитет, опубликовали свой собственный отчет, в котором говорится, что программа кредитования малого бизнеса позволила избежать мошенничества в той степени, которая типична для других крупных государственных программ помощи, таких как программы восстановления после ураганов "Сэнди" и "Катрина".