Новости

Умер еще один вокалист группы "Фристайл" 11:01
Евросоюз не согласился с решением Венгрии вновь закрыть границы 10:58
Столица Филиппин продлила рекордный по продолжительности карантин 10:54
В России по программе "Стимул" построили 32 образовательных учреждения 10:52
Apple случайно одобрила вредоносное ПО для компьютеров Mac 10:48
Арнольд Шварценеггер впервые сыграет главную роль в телесериале 10:48
В Москве прошло заседание Антитеррористической комиссии 10:46
Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей 10:45
Вышел расширенный трейлер финала сериала "Сверхъестественное" 10:32
ООН заинтересовалась ситуацией с водоснабжением Крыма 10:31
Крашенинников рассказал, где будет располагаться Госсовет 10:19
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на поддержку развития туризма 10:18
Лукашенко поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний 10:06
Умер актер Норм Спенсер, "Циклоп" из "Людей Икс" 10:06
Россия получила первую заявку на плавающий танк "Спрут-СДМ1" 10:02
В Крыму нашли редкое захоронение греческого священника XVIII века 09:57
Забайкалье получит 200 миллионов рублей на пожарную безопасность 09:56
У обвиняемого в госизмене Сафронова взяли образцы голоса 09:53
Отец Цоя опроверг сведения о том, что он писал Путину из-за фильма 09:52
Еще 1262 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:48
В Лос-Анджелесе полицейские застрелили темнокожего велосипедиста 09:47
Более 1,5 млн школьников пошли в школы в Москве 09:42
Участники "Московского долголетия" посетили более 4 тысяч занятий за месяц 09:41
В Москве заработали 450 пунктов вакцинации против гриппа 09:40
"Яндекс. Дзен" начнет бороться с фейками 09:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
Россияне начали фиксировать у нотариусов переписку в телефоне
01.09.2020 09:47
Рубрика: В мире

В Лос-Анджелесе полицейские застрелили темнокожего велосипедиста

Текст: Константин Волков

На юге Лос-Анджелеса в понедельник днем полицейские застрелили чернокожего мужчину, что привело к массовым протестам.

Фото: iStock
Минздрав США выделит миллионы на борьбу с отчаянием в обществе

Согласно информации полиции, сотрудники офиса шерифа Лос-Анджелеса попытались остановить мужчину на велосипеде, который нарушал правила дорожного движения, сообщает местное отделение телеканала CBS News. Мужчина, ударил одного из сотрудников офиса по лицу, затем кинул полицейским какую-то одежду, которую держал в руках, и попытался убежать. В кармане брошенной одежды полицейские обнаружили пистолет, после чего открыли стрельбу, пытаясь остановить убегавшего. По разным сведениям, было сделано от пяти до 27 выстрелов.

"Задерживаемый даже не мог бежать, потому что с него сваливались штаны, - рассказала одна из свидетельниц. - Зачем было много раз стрелять в него, его можно было просто догнать!"

Возмущенные местные жители устроили массовый митинг протеста. "Зачем нужны тюрьмы, если вы просто убиваете нас? Кого вы защищаете?! Сколько мы можем хоронить наших братьев и сестер?!", выкрикивали они. Местные активисты движения #BlackLivesMatter начали кампанию по привлечению внимания к произошедшему, одновременно выдвигая требования, чтобы "все белые подчинились черным".

Позднее выяснилось, что убитый - 29-летний Дижон Киззи. В настоящее время ведется расследование, которое затруднено тем, что в снаряжение полиции в Лос-Анджелесе не входят нательные видеокамеры, хотя их собираются выдать сотрудникам уже этой осенью. Если решение о применении огнестрельного оружия будет признано обоснованным, участвовавшие в задержании сотрудники офиса шерифа вернутся к службе. В противном случае, им будет предъявлено обвинение.

В мире США Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

День знаний
Кабмин выделил 1,2 млрд рублей на поддержку развития туризма
Посольство РФ заявило о недопустимости учений с залповым огнем в Эстонии
В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Лидер оппозиции в Черногории назвал ошибкой санкции против России
Масштабные акции протеста охватили столицы и крупные города по всему миру
Кто из кандидатов имеет наибольшие шансы стать новым премьером Японии