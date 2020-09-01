В Манеже со 2 по 6 сентября пройдет международная книжная ярмарка

Не знаете, чем занять себя в ближайшие выходные, а может, и в будние дни? Смело отправляйтесь в центр столицы - со 2 по 6 сентября в Манеже пройдет 33-я Московская международная книжная ярмарка. Она станет вторым после книжного фестиваля "Красная площадь" крупным культурным событием, которое состоится "вживую" после режима самоизоляции. Какие книги здесь можно будет купить, с какими писателями встретиться и что еще интересного почерпнуть, узнал корреспондент "РГ".

Онлайн и офлайн

Ярмарка пройдет в запланированные ранее сроки, но пандемия все же внесла свои коррективы. Во-первых, издатели, писатели и читатели соберутся не в традиционном 75-м павильоне ВДНХ, а в Манеже. Во-вторых, посетителям придется носить маски и соблюдать ставшие уже привычными меры предосторожности. Билеты на ярмарку продаются только онлайн, причем на определенные временные сеансы, чтобы разделить потоки гостей.

Впрочем, желающие смогут впервые в истории ярмарки попасть на нее виртуально - она будет проходить и в офлайн-, и в онлайн-формате. Мероприятия будут транслироваться на официальном сайте ярмарки ММКЯ.РФ, а также в сообществе "ВКонтакте" vk.com/mmkya.

Масштаб по традиции впечатляет - по словам организаторов, участие примут около 300 издательств из разных регионов России, они представят десятки тысяч книг. "Среди них самые громкие и долгожданные книжные новинки этого года, выход которых был отложен из-за пандемии, бестселлеры, детская и учебная литература, нон-фикшн, музейные и арт-издания. Книги можно будет приобрести по специальным ценам", - обещают в пресс-службе ММКЯ.

Даже в "живых" мероприятиях ярмарки будет дистанционная составляющая. По понятным причинам в этом году все зарубежные писатели, иллюстраторы, издатели и другие профессионалы индустрии не смогли приехать в Москву, но и остаться в стороне от ярмарки тоже не сумели - они примут участие онлайн. К примеру, автор "Одиночества в Сети" Януш Вишневский пообщается с поклонниками так же, как персонажи его книги - через Сеть.

Приходите с детьми

Куда больше на ярмарке будет российских литераторов. Выступят на публике, например, Захар Прилепин, Олег Рой, Сергей Шаргунов и другие, а писательницы Яна Вагнер, Дарья Донцова, Мария Метлицкая и Дина Рубина встретятся с читателями в формате видеоконференции.

Можно будет встретить в Манеже и других звездных гостей, причем не только писателей, но и по совместительству телеведущих, актеров, ученых, музыкантов и других. Например, встреча с кардиохирургом Лео Бокерией запланирована 3 сентября на сцене N 9. А днем раньше, 2 сентября, поклонников ждет автор "Одноэтажной Америки" журналист Владимир Познер. И таких встреч на ярмарке будут десятки - на сайте ММКЯ в разделе "Программа" можно отфильтровать мероприятия по фамилиям участников, темам и площадкам, так что составить план лучше заранее.

Смело можно брать с собой и детей. Их ждут встречи как с популярными российскими детскими авторами Эдуардом Веркиным, Артемом Ляховичем и Анастасией Орловой, так и с британской писательницей Холли Вебб и автором приключенческого фэнтези "Зломандр" Томасом Тейлером.

В программе есть и довольно неожиданные презентации. Можете себе представить Стивена Кинга в роли автора детских книг? А он, оказывается, уже написал первое такое издание - "Паровозик Чарли Чух-Чух" - и презентует его именно на ярмарке.

Кстати

Фото: Сергей Куксин/ РГ

В рамках ярмарки свою книгу "Соня, уйди" представит писатель, литературовед, обозреватель "Российской газеты" Павел Басинский. Это издание - биография супруги Льва Толстого, Софьи Андреевны, написанная в оригинальном формате онлайн-диалогов с поэтом и прозаиком из Санкт-Петербурга Екатериной Барбанягой. Такой подход позволил совместить два взгляда мужчины и женщины на жизнь великой жены великого писателя. Презентация книги и встреча с ее автором запланирована на 17 часов 3 сентября на сцене N8.