В Москве прошло заседание Антитеррористической комиссии

Вопросы организации сразу нескольких праздничных и памятных дней в сентябре обсудили столичные власти на очередном заседания Антитеррористической комиссии.

По данным портала mos.ru, в рамках подготовки к новому учебному году в образовательных организациях проверены системы пожарной безопасности, выставлены круглосуточные посты охраны. Здания оснащены металлодетекторами, кнопками экстренного вызова, видеокамерами.

В День солидарности в борьбе с терроризмом, 3 сентября, в Москве планируется провести несколько памятных акций. День города же пройдет 5 и 6 сентября. За порядком будут следить около 4,5 тыс. человек ежедневно.