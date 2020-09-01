В Москве создан терминал, который позволит клиентам кафе, баров, парикмахерских и салонов красоты оставлять чаевые карточками. Официанты и мастера вернут себе утраченный в эпоху безнала приработок, а посетителям не придется говорить "спасибо" банковскими переводами.

"РГ" уже неоднократно писала, что москвичи стали реже оставлять чаевые. И не столько из-за финансовой ситуации, сколько из-за перехода на карточки. Многие москвичи вообще перестали носить с собой наличные и стали пользоваться лишь смартфоном для оплаты. В такой ситуации, даже если хочешь поблагодарить официанта, приходится брать его номер, переводить "спасибо" через онлайн-банк, а это требует собранности. Поэтому многие просто не связываются с этим. Зеленоградская компания "Терминальные технологии" подготовила технические решения для прибора, который заточен под бесконтактную оплату чаевых.

Сервис Tips+ - это небольшой терминал со специальной прошивкой, которая позволяет перевести дополнительное вознаграждение любому официанту, мастеру, бариста. Принцип работы - как у банковского терминала, но устройство для чаевых меньше по габаритам. Если его активировать, система предложит на выбор две суммы: допустим, 100 и 50 руб. Вы можете выбрать свой размер вознаграждения, а потом просто приложить карту или смартфон. Для использования Tips+ не нужно скачивать приложений, все максимально комфортно.

"Такую систему выбирают все больше кафе и ресторанов, - рассказал гендиректор и основатель Tips+ Юрий Вечер. - При переводах через мобильный банк есть риск ошибиться, а здесь оплатить чаевые можно одним движением руки". Дизайн прибора не навязчивый: не хочешь - не плати. Однако, по оценкам основателя компании, собираемость чаевых постепенно начинает расти. "Спасибо" в прямом смысле забулькало - уведомлениями в смартфонах дарителя и получателя.

Такой терминал, считают разработчики, можно использовать не только в кафе, но и, например, в салонах красоты, где вознаграждение получит конкретный мастер. Также прибор станет отличной заменой банкам для "мелочи", которые стоят во многих кофейнях. Создатели Tips+ предлагают клиентам свой терминал в аренду. Они вносят ежемесячный платеж плюс комиссию с транзакций. Зато такой аппарат практически не требует обслуживания и открывает доступ к онлайн-статистике. Подключается устройство к обычной электрической сети, компания работает над тем, чтобы все работало и от батареи. Для связи с интернетом устанавливается SIM-карта.

Отблагодарить официанта или стилиста теперь можно без наличных

В парикмахерских и маникюрных можно переводить деньги конкретному человеку. А в кафе нередко гостя обслуживает не один официант. Плюс - можно добавить и бармену, и повару... В случае с общепитом администратор заведения может увидеть, какая смена получила больше всего благодарностей и, соответственно, эффективнее отработала. И начальство, таким образом, распределит дополнительные выплаты максимально справедливо.

30 процентов россиян никогда не дают чаевых

Также планируется использовать терминал для электронных пожертвований. Деньги с карточек дарителей будут поступать напрямую на счета благотворительных организаций.