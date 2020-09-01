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01.09.2020 22:48
Рубрика: Власть

Наказание не испугает

В новом КоАП будут снижены штрафы для малого бизнеса
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 195(8249)
Министерство юстиции России обсуждает предложение приравнять в новом КоАП представителей малого бизнеса к индивидуальным предпринимателям. Это значит, что шкала наказаний будет для них значительно снижена.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как сообщили в минюсте, ведомство продолжает работу над проектами нового Кодекса об административных правонарушениях и Процессуального КоАП. Второй проект, напомним, прописывает процедуру рассмотрения дел об административных правонарушениях.

Фото: iStock
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар

Министр юстиции России Константин Чуйченко провел совещание, на котором, в частности, обсуждалась идея при назначении наказаний приравнять организации - субъекты малого предпринимательства к индивидуальным предпринимателям.

"Организациям, относящимся к малым предприятиям, за совершение административных правонарушений предполагается назначать административный штраф в том же размере, что и индивидуальным предпринимателям, который существенно меньше, чем штраф для обычных юридических лиц. Эта мера позволит снизить нагрузку и поддержать малое предпринимательство", - подчеркнул Константин Чуйченко.

Также в целях гуманизации законодательства об административных правонарушениях предлагается сократить примененение административного ареста. В действующей редакции КоАП насчитывается 73 состава административных правонарушений, совершение которых может повлечь назначение административного наказания в виде административного ареста, в проекте нового КоАП таких составов 55. Как рассказывают в минюсте, в санкциях ряда статей Особенной части проекта нового КоАП административный арест планируется заменить на обязательные работы на срок от двадцати до шестидесяти часов.

В некоторых случаях предлагается закрепить обязательные работы как дополнительную, наряду со штрафом, альтернативу административному аресту. В частности, за мелкое хулиганство проект предусматривает следующую градацию административных санкций: административный штраф, обязательные работы и административный арест. Предполагается, что выбор санкций будет зависеть от характеристик личности правонарушителя и наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Смягчение санкций позволит снизить нагрузку на малый бизнес и поддержать предпринимательство

Проект нового КоАП дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство

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