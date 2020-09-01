В новом КоАП сократят применение административного ареста

В Министерстве юстиции России сообщили, что в ходе доработки проекта нового КоАП планируется сократить число составов административных правонарушений и применение административного ареста. Такое решение обсуждалось в ходе рабочего совещания, проведенного министром юстиции Константином Чуйченко.

"По результатам рабочего совещания определены принципы сокращения количества составов административных правонарушений в новом КоАП. Это позволит устранить избыточное регулирование и более четко структурировать будущий кодекс, чтобы он был понятен и правоприменителям, и организациям, и гражданам", - сообщили в Минюсте. Кроме того, в проекте будущего КоАП предлагается сократить с 73 до 55 число составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначен административный арест. В тех статьях КоАП, где административный арест будет исключен, будут предусмотрены обязательные работы на срок от 20 до 60 часов.

В ряде случаях предлагается закрепить обязательные работы как дополнительную, наряду со штрафом, альтернативу административному аресту. "В частности, за мелкое хулиганство предлагается предусмотреть следующую градацию административных санкций: административный штраф, обязательные работы и административный арест", - отметили в Минюсте. Предполагается, что выбор санкций будет зависеть от характеристик личности правонарушителя и наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Проект нового КоАП в настоящее время дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения, напомнили в Минюсте.