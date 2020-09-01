В новом КоАП сократят применение административного ареста

Новости

СМИ: Генсека кабмина Японии считают вероятным кандидатом на кресло премьера 17:03
В России стартует киберспортивная лига для школьников 16:52
"Матч ТВ" покажет игру молодежных сборных России и Болгарии 16:42
Фото: Как прошел День знаний на Урале во время пандемии 16:00
Польша дала добро на возобновление авиасообщения с Россией 15:43
Лукашенко: Мы сохраним общее отечество от Бреста до Владивостока 15:41
Жителю Перми вынесли приговор за фото нациста в "Бессмертном полку" 15:34
ТОП-50 перспективных специальностей обновят 15:33
Россия и Беларусь поэтапно возобновят транспортное сообщение 15:30
Президент Кубы осудил внешнее вмешательство в дела Беларуси 15:21
Над Баренцевым морем российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет 15:20
"Ростов" может встретиться с "Кайратом" в Лиге Европы 15:12
Вышел трейлер "Темного и злого" от режиссера "Монстры существуют" 15:08
Facebook может запретить пользователям делиться новостями в Австралии 15:06
Умер известный хоккейный тренер Милош Ржига 15:02
В Якутии ученые обнаружили норы, вырытые 540 млн лет назад 15:00
Путин рассказал о проникновенных и эмоциональных произведениях о войне 14:37
Канал "Мосфильм. Золотая коллекция" начал вещание 14:22
На Урале онкодиспансер восстановил заблокированную хакерами базу данных 14:18
Лавров: Требования Запада расследовать инцидент с Навальным необоснованны 14:05
Путин завершил открытый урок "крылатым выражением" 14:00
Мишустин осмотрел выставку проектов молодых ученых КубГУ 13:57
Путин пообещал подумать об организации соревнований по киберспорту в школах 13:53
Мишустин поздравил школьников и студентов с Днем знаний 13:47
В Испании за август резко выросло число инфицированных коронавирусом 13:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь в России
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
В РФ в период пандемии выросли продажи продуктов для здорового питания
Что изменится в жизни россиян в сентябре
Что изменится в жизни россиян в сентябре
01.09.2020 16:56
Рубрика: Власть

В новом КоАП сократят применение административного ареста

Текст: Владислав Куликов
В Министерстве юстиции России сообщили, что в ходе доработки проекта нового КоАП планируется сократить число составов административных правонарушений и применение административного ареста. Такое решение обсуждалось в ходе рабочего совещания, проведенного министром юстиции Константином Чуйченко.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"По результатам рабочего совещания определены принципы сокращения количества составов административных правонарушений в новом КоАП. Это позволит устранить избыточное регулирование и более четко структурировать будущий кодекс, чтобы он был понятен и правоприменителям, и организациям, и гражданам", - сообщили в Минюсте. Кроме того, в проекте будущего КоАП предлагается сократить с 73 до 55 число составов административных правонарушений, за совершение которых может быть назначен административный арест. В тех статьях КоАП, где административный арест будет исключен, будут предусмотрены обязательные работы на срок от 20 до 60 часов.

Фото: iStock
В новом КоАП предусмотрены штрафы для продавцов за отказ принять товар

В ряде случаях предлагается закрепить обязательные работы как дополнительную, наряду со штрафом, альтернативу административному аресту. "В частности, за мелкое хулиганство предлагается предусмотреть следующую градацию административных санкций: административный штраф, обязательные работы и административный арест", - отметили в Минюсте. Предполагается, что выбор санкций будет зависеть от характеристик личности правонарушителя и наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Проект нового КоАП в настоящее время дорабатывается с учетом позиций заинтересованных государственных органов и организаций, высказанных по итогам межведомственного согласования законопроекта, а также предложений граждан по результатам его публичного обсуждения, напомнили в Минюсте.

Власть Право Административное право Правительство Минюст Административное законодательство

Главное сегодня

1 сентября - День знаний
Путин принял участие в открытом уроке "Помнить - значит знать". Полный текст
За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах
Маас: Санкции против "Северного потока-2" противоречат международному праву
"Краснодар" стартует в отборе ЛЧ домашним матчем
Кабмин увеличит объем субсидий на ежемесячные пособия на детей до 3 лет
На выборах-2020 используют новый комплекс онлайн-голосования