В России по программе "Стимул" построили 32 образовательных учреждения

По федеральной программе "Стимул" в 2019-2020 годы построены 32 образовательных учреждения. Об этом сообщил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он отметил, что по этой программе национального проекта "Жилье и городская среда" в новых жилых микрорайонах России построены 21 школа на более чем на 19,8 тыс. учащихся и 11 дошкольных учреждений, рассчитанных более чем на 2,2 тыс. мест.

Возведены они, по словам Хуснуллина, в 26 регионах России. Больше всего программных школ и садов (6) появилось в Чеченской Республике, 5 - в Воронежской, 3 - в Ленинградской области. Новые образовательные учреждения программы "Стимул" отвечают всем современным требованиям.

Глава Минстроя России Владимир Якушев добавил: "В настоящее время в субъектах России продолжается реализация программы "Стимул", в рамках которой возводится 74 объекта образования, в том числе 49 школ общей мощностью более 46 тыс. учеников и 25 детских дошкольных учреждений на 5,96 тыс. мест".

По словам Марата Хуснуллина, до конца года по программе "Стимул" планируют ввести еще 18 объектов образования: "Это еще 16 общеобразовательных учреждений и два детских сада".

Ранее в программу "Стимул" были внесены изменения, в соответствии с которыми теперь регионы могут подавать заявки на три года.