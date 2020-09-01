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01.09.2020 16:52
Рубрика: Общество

В России стартует киберспортивная лига для школьников

Текст: Ксения Колесникова

Какие школьные киберспортивные соревнования проводятся в России? Об этом "РГ" рассказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит:

Фото: Пресс-служба платформы "Россия - страна возможностей"
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- Мы проводим Всероссийские молодежные киберспортивные игры, в которые входят не только студенческая, но и школьная лига по киберспорту. Соревнования включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и Всероссийский сводный календарный план Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства спорта РФ, - рассказал он. - К примеру, уже в сентябре можно будет зарегистрироваться для участия в третьем сезоне Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги - мы приглашаем все общеобразовательные учебные заведения. Помимо этого турниры являются частью киберспортивной экосистемы федерации, в которую также входят Чемпионат и Кубок России по компьютерному спорту. По результатам 2019 года в наших турнирах приняли участие более 90 тысяч человек. Победители и призеры на сегодняшний день получают официальные спортивные разряды, а также принимают участие в международных соревнованиях, в том числе, в ежегодном чемпионате мира от Международной федерацией киберспорта (IeSF)".

Ранее президент Владимир Путин в ходе Всероссийского открытого урока пообещал подумать об организации киберспортивных соревнований в школах, подчеркнув при этом необходимость правильной организации таких мероприятий.

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