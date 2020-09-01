В ВОЗ похвалили шведскую стратегию борьбы с коронавирусом

Один из шести специальных посланников ВОЗ по SARS-CoV-2 назвал меры, предпринятые Стокгольмом во время пандемии, моделью, которой должны следовать другие страны в долгосрочной перспективе.

Доктор Дэвид Набарро, выступая в эфире новозеландской радиостанции Magic Talk, заявил, что ключом к успешной борьбе с коронавирусом является доверие, и указал на Швецию в качестве наиболее яркого примера. Он пояснил, что данная страна ввела гораздо меньше ограничительных мер и полагалась на сознательность граждан, призвав их действовать ответственно и следовать принципам, установленным органами здравоохранения страны. "В Швеции правительство могло доверять обществу, а общество могло доверять правительству", - подчеркнул Набарро.

Уровень смертности от COVID-19 в Швеции значительно выше, чем во многих других странах, и составляет 57 на 100 тысяч человек. Однако распространение коронавирусной инфекции замедлилось в этой стране с конца июня. Стало меньше и летальных исходов от COVID-19.

А вот правительства других стран сейчас снова вводят строгие ограничения в связи с ростом количества заражений, отмечает Bloomberg. Набарро охарактеризовал меры по изоляции во время пандемии как "грубый инструмент", который негативно сказывается на всех, особенно на бедных людях и на малом бизнесе.

Вместе с тем, шведская стратегия борьбы с коронавирусом имеет много критиков, как внутри страны, так и за ее пределами. Профессор Фредрик Элг указал на большое количество умерших от COVID-19 в Швеции. По мнению вирусолога, метод мягких ограничительных мер в стране потерпел неудачу. "У нас почти 6000 погибших. Мы предали наших стариков", - заявил профессор в интервью Svenska Dagbladet.