Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей

Сейчас дорабатывается проект постановления пленума, в котором объясняется, как взыскивать с преступников компенсацию вреда, причиненного преступлением. Механизм выглядит так: в рамках уголовного процесса потерпевшие подают гражданский иск к подсудимому. Если суд сочтет вину гражданина доказанной, будет посчитан ущерб, и сумму взыщут с осужденного в пользу потерпевших.
В том числе проект подчеркивает, что с преступников необходимо взыскивать компенсацию морального вреда. Например, вор, забравшийся в чужую квартиру, причиняет хозяевам не только материальный ущерб, но и тяжелую обиду. Смыть оскорбление можно рублем, честно заработанным в тюрьме. Документ особо оговаривает, что с осужденных за разбой или кражу, связанную с незаконным проникновением в жилище, надо взыскивать компенсацию морального вреда. Поэтому, если, допустим, в чужую квартиру проник подросток, то его родителям придется заплатить и за сломанные замки, и за обиды хозяев.
"В случаях, когда вред причинен преступлением, совершенным несовершеннолетним, не имеющим доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, то наряду с обвиняемым в качестве гражданского ответчика привлекаются его родители", - сказано в проекте.
"Институт рассмотрения гражданского иска в уголовном деле является наиболее эффективным механизмом безотлагательного решения вопроса о возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобный иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному делу. Жертвам преступлений не приходится затевать отдельный процесс уже после вынесения приговора".
Кстати, если ребенок еще не достиг возраста уголовной ответственности, но уже созрел, чтобы пакостить, родителям все равно придется отвечать. В этом случае к ним могут предъявить гражданский иск, и такая практика есть. Нередко суды взыскивают компенсацию с родителей за школьные драки детей. Скажем, в Нижнем Новгороде родители заплатили 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их сын избил во дворе школы другого мальчика. В Свердловской области 12-летний мальчик из поселка Первомайский бросил стеклянную бутылку в голову 11-летней девочки и травмировал ей глаз. Суд взыскал с его родителей 300 тысяч рублей.
В новом КоАП появится наказание за незаконное граффити
В проекте нового КоАП вводятся значительные штрафы за граффити.
Уличные живописцы, самовольно портящие наши города своими граффити, будут платить штрафы от 5 до 7 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 60 часов, в ходе которых, вполне возможно, им придется стирать со стен свои собственные художества.
Административная ответственность наступает с 16 лет. При этом в проекте нового КоАП прописана отдельная глава, предусматривающая особенности наказания несовершеннолетних. Штраф подростку могут назначить лишь в том случае, если у него есть самостоятельные источники доходов. Если своих денег нет, то его можно отправить на обязательные работы на срок до 30 часов.
При этом подростка могут освободить от наказания, но применить к нему меры воспитательного воздействия. Обязательно надо будет загладить причиненный вред. То есть в случае с граффити - придется их закрасить. Могут также запретить выходить из дома по вечерам, ввести другие ограничения
Минюст предлагает ввести наказание для родителей малолетних телефонных хулиганов
Хулиганский звонок ребенка в скорую помощь или пожарную команду может обойтись родителям в 2-3 тысячи рублей штрафа. Министерство юстиции РФ предлагает ввести специальное наказание для родителей, чьи чада баловства ради потревожили экстренные службы.
Соответствующая норма заложена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Фактически верхняя планка штрафа для родителей малолетних телефонных хулиганов повышается в шесть раз.
Сегодня отдельной санкции за детские телефонные шалости для пап и мам нет. Но если крошка сын заставил пожарных прокатиться с мигалками на несуществующий пожар, то родителей могут оштрафовать по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Штраф по ней предусмотрен от 100 до 500 рублей.
Конечно, звонят понапрасну не только дети, но и взрослые. Однако детки составляют многочисленные отряды в легионе телефонных хулиганов. Излюбленная шутка малолетних оболтусов: вызвать пожарных туда, где ничего не горит.
"Ежедневно на номер вызова экстренных служб 112 поступает до 600 звонков. К сожалению, большая часть из них относится к категории "детская шалость", - рассказывают в Главном управлении МЧС по Республике Алтай. - Очень часто родители в качестве игрушки дарят своему ребенку старый сотовый телефон. Но даже если из аппарата удалена сим-карта, ребенок, просто нажимая кнопки, попадает в службу 112. Операторы отвечают на каждый вызов, что весьма радует малыша, и он набирает номер вновь и вновь. В Службу спасения поступают вызовы, которых бывает до сотни в сутки. Операторы слышат в трубке разговоры взрослых, которые даже не догадываются, что их ребенок в данный момент срывает работу Службы спасения".