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01.09.2020 20:45
Рубрика: Власть

Отцовский долг

Верховный суд обяжет родителей возмещать вред за преступления детей
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Пленум Верховного суда РФ готовит специальное разъяснение: если несовершеннолетний совершил преступление, то родителей могут обязать компенсировать вред, нанесенный подростком.
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Сейчас дорабатывается проект постановления пленума, в котором объясняется, как взыскивать с преступников компенсацию вреда, причиненного преступлением. Механизм выглядит так: в рамках уголовного процесса потерпевшие подают гражданский иск к подсудимому. Если суд сочтет вину гражданина доказанной, будет посчитан ущерб, и сумму взыщут с осужденного в пользу потерпевших.

Фото: iStock
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В том числе проект подчеркивает, что с преступников необходимо взыскивать компенсацию морального вреда. Например, вор, забравшийся в чужую квартиру, причиняет хозяевам не только материальный ущерб, но и тяжелую обиду. Смыть оскорбление можно рублем, честно заработанным в тюрьме. Документ особо оговаривает, что с осужденных за разбой или кражу, связанную с незаконным проникновением в жилище, надо взыскивать компенсацию морального вреда. Поэтому, если, допустим, в чужую квартиру проник подросток, то его родителям придется заплатить и за сломанные замки, и за обиды хозяев.

"В случаях, когда вред причинен преступлением, совершенным несовершеннолетним, не имеющим доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, то наряду с обвиняемым в качестве гражданского ответчика привлекаются его родители", - сказано в проекте.

Если подросток забрался в чужую квартиру, его родители заплатят компенсацию

"Институт рассмотрения гражданского иска в уголовном деле является наиболее эффективным механизмом безотлагательного решения вопроса о возмещении вреда, причиненного потерпевшему преступлением, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобный иск рассматривается в рамках судебного разбирательства по уголовному делу. Жертвам преступлений не приходится затевать отдельный процесс уже после вынесения приговора".

3 тысячи может составить штраф для родителей за хулиганский звонок ребенка в экстренные службы

Кстати, если ребенок еще не достиг возраста уголовной ответственности, но уже созрел, чтобы пакостить, родителям все равно придется отвечать. В этом случае к ним могут предъявить гражданский иск, и такая практика есть. Нередко суды взыскивают компенсацию с родителей за школьные драки детей. Скажем, в Нижнем Новгороде родители заплатили 25 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что их сын избил во дворе школы другого мальчика. В Свердловской области 12-летний мальчик из поселка Первомайский бросил стеклянную бутылку в голову 11-летней девочки и травмировал ей глаз. Суд взыскал с его родителей 300 тысяч рублей.

Инициатива

В новом КоАП появится наказание за незаконное граффити

В проекте нового КоАП вводятся значительные штрафы за граффити.

Уличные живописцы, самовольно портящие наши города своими граффити, будут платить штрафы от 5 до 7 тысяч рублей или отправляться на обязательные работы на срок до 60 часов, в ходе которых, вполне возможно, им придется стирать со стен свои собственные художества.

Административная ответственность наступает с 16 лет. При этом в проекте нового КоАП прописана отдельная глава, предусматривающая особенности наказания несовершеннолетних. Штраф подростку могут назначить лишь в том случае, если у него есть самостоятельные источники доходов. Если своих денег нет, то его можно отправить на обязательные работы на срок до 30 часов.

При этом подростка могут освободить от наказания, но применить к нему меры воспитательного воздействия. Обязательно надо будет загладить причиненный вред. То есть в случае с граффити - придется их закрасить. Могут также запретить выходить из дома по вечерам, ввести другие ограничения

Кстати

Минюст предлагает ввести наказание для родителей малолетних телефонных хулиганов

Хулиганский звонок ребенка в скорую помощь или пожарную команду может обойтись родителям в 2-3 тысячи рублей штрафа. Министерство юстиции РФ предлагает ввести специальное наказание для родителей, чьи чада баловства ради потревожили экстренные службы.

Фото: iStock
В новом КоАП увеличат штрафы за утечку личных данных

Соответствующая норма заложена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях. Фактически верхняя планка штрафа для родителей малолетних телефонных хулиганов повышается в шесть раз.

Сегодня отдельной санкции за детские телефонные шалости для пап и мам нет. Но если крошка сын заставил пожарных прокатиться с мигалками на несуществующий пожар, то родителей могут оштрафовать по статье "Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Штраф по ней предусмотрен от 100 до 500 рублей.

Конечно, звонят понапрасну не только дети, но и взрослые. Однако детки составляют многочисленные отряды в легионе телефонных хулиганов. Излюбленная шутка малолетних оболтусов: вызвать пожарных туда, где ничего не горит.

"Ежедневно на номер вызова экстренных служб 112 поступает до 600 звонков. К сожалению, большая часть из них относится к категории "детская шалость", - рассказывают в Главном управлении МЧС по Республике Алтай. - Очень часто родители в качестве игрушки дарят своему ребенку старый сотовый телефон. Но даже если из аппарата удалена сим-карта, ребенок, просто нажимая кнопки, попадает в службу 112. Операторы отвечают на каждый вызов, что весьма радует малыша, и он набирает номер вновь и вновь. В Службу спасения поступают вызовы, которых бывает до сотни в сутки. Операторы слышат в трубке разговоры взрослых, которые даже не догадываются, что их ребенок в данный момент срывает работу Службы спасения".

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