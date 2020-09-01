ВФЛА в срок выполнила еще одно условие World Athletics

Комиссия по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) уложилась в сроки и 31 августа направила в адрес WA проект плана по внедрению культуры нулевой терпимости к допингу.

- Документ был детально проработан и согласован комиссией по восстановлению членства ВФЛА в World Athletics, в состав которой входят представители Минспорта РФ, ОКР, РУСАДА и ВФЛА, - говорится в релизе на сайте rusathletics.info. - Проект плана отражает комплекс мероприятий, который ВФЛА предполагает последовательно реализовать в рамках процесса восстановления. Среди основных можно выделить: усиление превентивной и антидопинговой работы, структурные реформы ВФЛА и региональных федераций.

World Athletics, как сообщают РИА Новости, подтвердила получение бумаг. Теперь рабочая группа WA может внести в проект плана свои дополнения и корректировки. Окончательно план должен быть утвержден к 30 сентября.

Напомним, что среди условий, поставленных советом World Athletics 30 июля 2020 года, также значилась выплата штрафа за "дело Лысенко" в размере 6,31 миллиона долларов. ВФЛА не смогла своими силам и в срок собрать такую сумму. Тогда Министерство спорта России направило ВФЛА субсидию на развитие вида спорта, в том числе на погашение долга перед World Athletics.

- Выплата штрафа, произведенная ВФЛА из средств субсидии Министерства спорта РФ, и согласование проекта плана в установленные сроки должны вернуть российским легкоатлетам возможность выступать на международных соревнованиях, а ВФЛА - вернуться к процессу восстановления в World Athletics, - говорится в заявлении на сайте ВФЛА.

Напомним, что у наших легкоатлетов до сих пор нет нейтрального статуса и допуска на международные старты. Пока что главным турниром для них может стать чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 8 по 11 сентября.