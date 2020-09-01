Владимир Путин рассказал школьникам о важности исторической правды

В День знаний в режиме видеоконференции из Ново-Огарево президент Владимир Путин принял участие во Всероссийском открытом уроке "Помнить - значит знать". В этом году урок был посвящен 75-летию Победы, и глава государства рассказал ребятам о том, почему именно сейчас так важно не допустить переписывания истории.

Снова за парту - к звонкам и переменам

"Первое сентября - это всегда праздник и особое, присущее только этому дню волнение, когда с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, размышлять вместе, мечтать о будущем. В этом году эти эмоции еще острее", - заявил Путин. Потому что в весенние месяцы большинство школьников поняли, как сильно скучают по обычным, не дистанционным урокам. "Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе - к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями. И такое возвращение, безусловно, для всех большое событие и большая радость", - сказал президент.

Некоторые ограничения между тем все же останутся, заметил Путин и попросил их соблюдать, чтобы защитить и свое здоровье, и здоровье близких.

Мир стремительно меняется, бурно развиваются технологии, а новые научные достижения позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой, заявил президент. И темпы этих изменений - огромные и будут только возрастать. При этом мир становится все более сложным. И сейчас нельзя сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, какие специальности будут наиболее востребованными в 30-х годах. "Мы все идем абсолютно неизведанной дорогой", - заметил Путин. "Но каким бы быстрым не был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными", - считает он. И будут прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни. Это прежде всего,история нашей страны и уважение к ней, наша культура, традиции и общая память, сказал глава государства.

Подвиг никогда не должен быть забыт

В этом году - 75 лет Великой Победы. "Чем больше мы узнаем, тем глубже понимаем: нет испытания сложнее и трагичнее, чем война. Она пытается отнять будущее, обрывает мечты и ломает судьбы, не щадит никого", - произнес президент.

"Победа была действительно общей. И этот священный всенародный подвиг никогда не должен быть забыт", - подчеркнул глава государства. "Иногда может показаться, что вообще это уже не так важно, ведь это было так давно, 75 лет назад, это вообще никак не связано с сегодняшней жизнью, это даже, может быть, уже не интересно. Уверяю вас, это абсолютно не так", - сказал он.

Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный

После Второй мировой войны были созданы правила, по которым сегодня живет мир. И кому-то после окончания "холодной войны" показалось, что они победили, они считают себя исключительными, полагают, что можно и нужно поменять этот порядок, заметил Путин. И чтобы создать условия для этих перемен, нужно "немножко переделать, переписать то, что было в истории", сказал про них президент, добавив, что тех, кто соглашается с инициаторами переписи истории, можно назвать коллаборационистами.

Помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, события страшных военных лет - это долг перед павшими и обязанность перед нынешними и будущими поколениями. "Мы должны помнить для того, чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись", - сказал президент и напомнил, что цель нацистов была - уничтожение народов Советского Союза. "Верю, что вам не придется пережить подобное никогда", - сказал он про войну.

Сохранение памяти Путин считает задачей "абсолютно государственной важности" - чтобы, опираясь на нее и на героическую историю, уверенно двигаться вперед"​. "Кто-то забывает, что именно фашистская Германия напала на Советский Союз ранним утром 22 июня 1941 года, а не наоборот; кто-то забывает, что свыше 80 процентов техники и живой силы противника Красная армия перемолола именно на Восточном фронте; кто-то забывает, кто брал штурмом Берлин. Это были советские войска. А мы этого с вами не должны забыть никогда и не забудем никогда. И не позволим никому это забыть", - подчеркнул он.

Освобождение стран Восточной и Центральной Европы от нацизма - большая заслуга Красной армии. Ответ на вопрос, кто был виновником войны, абсолютно очевиден, подчеркнул Путин. Правительства некоторых стран старались подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против СССР, по сути пожертвовали даже Польшей, напомнил он. "Можно как угодно относиться к тому, что было после войны, но совершенно очевидно, кто был агрессором, кто ему противостоял, кто, как у нас говорили, переломил хребет нацистской военной машине и кто в конечном итоге штурмом взял Берлин", - заключил президент. "Никогда не позволим приуменьшить роль Красной армии и народов СССР в борьбе с нацизмом. Они абсолютные герои и останутся в таком качестве в нашем сознании навечно", - уверен глава государства.

Глава государства особо подчеркнул: священный подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне никогда не должен быть забыт. Фото: Михаил Климентьев / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Мы - не "страна-бензоколонка", а государство с новыми технологиями

Ребята поинтересовались мнением президента по вопросу совмещения работы и учебы. Путин заметил, что это есть и было во всем мире, и даже сейчас, когда знаний требуется все больше, работа не отвлекает. "Разумеется, все должно быть в рамках разумного, одно должно дополнять другое, а не мешать", - пояснил он. Нужен разумный баланс, и если все правильно организовать, то будет только польза. Путин вспомнил, что сам работал в студотрядах, и это ему не мешало учиться, как и однокурсникам.

Отвечая на вопрос Лилии из Крыма, которая сейчас отдыхает в "Артеке", президент заметил, что хотя летом лагеря были только для местных, до конца года в крупнейших детских центрах наверняка смогут побывать школьники и из других регионов. "Сириус" уже открыл для них свои двери. "Так будет и в других крупных центрах, надеюсь, и в "Артеке" так будет, и в "Океане", и в "Орленке"", - перечислил он, подчеркнув, что все должно происходить с соблюдением требований санитарных врачей, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Президент успокоил школьников: планов по полному переводу образования на дистанционку нет. Страна оказалась готова к вызовам, возникшим в результате внезапной пандемии, оценил он, и дистанционное обучение удалось развернуть по всей России.

"У нас еще много над чем надо работать, но это говорит, что мы все-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня", - заметил Путин. Онлайн-обучение в отдельных случаях продемонстрировало свое преимущество, и этим надо воспользоваться в будущем, также считает глава государства. Оно уже приобрело широкое распространение, как и работа на удаленке, и будет развиваться. "Наибольших результатов добиваются те люди, которые умеют работать в команде, умеют распределять роли", - сказал президент. А этого трудно добиться, не общаясь со сверстниками и в школе, и в вузе, добавил он. "Дистанционный способ получения образования не может заменить реальный, традиционный. Он может только дополнять традиционные способы получения знаний. Поэтому никто у нас в стране не планирует переходить полностью к дистанционному обучению - нецелесообразно и ни к чему", - заверил Путин.

Главное - двигаться вперед

Президент также посоветовал ребятам читать книги о войне, в частности, Василя Быкова и Александра Твардовского, и фильмы о войне, например, "А зори здесь тихие...", "Они сражались за Родину".

Завершил открытый урок глава государства крылатым выражением: "Дорогу осилит идущий". Президент уверен, что вместе удастся решить все задачи, которые стоят перед страной. "Даже тот, кто впервые пришел сегодня за парту, переступил школьный порог и только начал учиться в первом классе, он уже решает важнейшую для страны задачу, получая необходимые для себя знания и создавая условия для движения страны вперед", - сказал он. "Если каждый из нас будет двигаться вперед, это будет означать безусловное движение вперед всей страны", - заключил Путин.