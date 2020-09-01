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01.09.2020 09:13
Рубрика: Власть

Володин поздравил учащихся с Днем знаний

Текст: Ксения Воронцова
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил российских школьников и преподавателей с Днем знаний и началом нового учебного года, говорится на сайте нижней палаты парламента.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

"Поздравляю с Днем знаний, началом нового учебного года", - отметил Володин. По его словам, 1 сентября - особый день для всех, он наполнен радостными ожиданиями.

Фото: nemchinowa / iStockphoto
Чем российских школьников и студентов встретит новый учебный год

"В этом году День знаний проходит без торжественных линеек, которые для сохранения здоровья детей не проводятся. Но учебный процесс начинается, а это самое главное", - подчеркнул председатель нижней палаты.

Он заметил, что сегодня в школу пойдут почти два миллиона первоклассников, они откроют новую страницу в своей жизни. "Впереди прекрасное время получения знаний. Время подготовки к выбору жизненного пути", - заявил спикер Госдумы.

Вячеслав Володин также выразил благодарность учителям и пожелал им успехов в работе. "Вы помогаете школьникам раскрыть таланты и способности, прививаете любовь к Родине, задаете жизненные ориентиры. Желаю вам успехов в вашем благородном деле, здоровья и благополучия", - отметил он.

Власть Работа власти Госуправление Законодательная власть Госдума День знаний

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