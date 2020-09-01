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01.09.2020 10:30
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам:

  • 1. Москва - 641
  • 2. Санкт-Петербург - 185
  • 3. Московская область - 156
  • 4. Ростовская область - 133
  • 5. Нижегородская область - 132
  • 6. Ставропольский край - 125
  • 7. Свердловская область - 117
  • 8. Красноярский край - 109
  • 9. Воронежская область - 97
  • 10. Саратовская область - 93
  • 11. Ульяновская область - 92
  • 12. Волгоградская область - 91
  • 13. Кемеровская область - 90
  • 14. Краснодарский край - 86
  • 15. Оренбургская область - 86
  • 16. Самарская область - 81
  • 17. Приморский край - 78
  • 18. Иркутская область - 76
  • 19. Пензенская область - 75
  • 20. Республика Дагестан - 74
  • 21. Челябинская область - 71
  • 22. Ханты-Мансийский АО - 67
  • 23. Мурманская область - 65
  • 24. Кировская область - 64
  • 25. Архангельская область - 63
  • 26. Алтайский край - 61
  • 27. Республика Калмыкия - 57
  • 28. Пермский край - 57
  • 29. Республика Крым - 54
  • 30. Сахалинская область - 53
  • 31. Новосибирская область - 52
  • 32. Орловская область - 51
  • 33. Тюменская область - 49
  • 34. Хабаровский край - 49
  • 35. Карачаево-Черкесская Республика - 48
  • 36. Республика Бурятия - 48
  • 37. Ямало-Ненецкий АО - 46
  • 38. Республика Саха (Якутия) - 46
  • 39. Омская область - 42
  • 40. Томская область - 42
  • 41. Ярославская область - 41
  • 42. Белгородская область - 40
  • 43. Вологодская область - 37
  • 44. Астраханская область - 37
  • 45. Ивановская область - 36
  • 46. Костромская область - 32
  • 47. Удмуртская Республика - 32
  • 48. Забайкальский край - 32
  • 49. Амурская область - 32
  • 50. Липецкая область - 31
  • 51. Ленинградская область - 31
  • 52. Республика Мордовия - 31
  • 53. Республика Башкортостан - 30
  • 54. Рязанская область - 29
  • 55. Тульская область - 29
  • 56. Республика Коми - 29
  • 57. Чувашская Республика - 29
  • 58. Кабардино-Балкарская Республика - 28
  • 59. Владимирская область - 27
  • 60. Республика Ингушетия - 27
  • 61. Республика Татарстан - 27
  • 62. Брянская область - 25
  • 63. Курская область - 25
  • 64. Тамбовская область - 25
  • 65. Тверская область - 25
  • 66. Калужская область - 24
  • 67. Новгородская область - 23
  • 68. Курганская область - 22
  • 69. Республика Северная Осетия - 21
  • 70. Республика Адыгея - 19
  • 71. Республика Хакасия - 19
  • 72. Республика Тыва - 17
  • 73. Калининградская область - 16
  • 74. Республика Марий Эл - 16
  • 75. Республика Алтай - 15
  • 76. Магаданская область - 15
  • 77. Республика Карелия - 13
  • 78. Камчатский край - 12
  • 79. Смоленская область - 9
  • 80. Еврейская АО - 6
  • 81. г.Севастополь - 5
  • 82. Чеченская Республика - 4
  • 83. Псковская область - 3
  • 84. Чукотский АО - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 000 048 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • 1. Ненецкий автономный округ 0%
  • 2. Псковская область, Смоленская область 0,1%
  • 3. Москва, Республика Тыва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%

За последние сутки подтверждено 123 летальных случаев:

  1. Воронежская область - 6
  2. Ивановская область - 1
  3. Липецкая область - 1
  4. Московская область - 6
  5. Орловская область - 2
  6. Смоленская область - 1
  7. Тверская область - 2
  8. Тульская область - 2
  9. Ярославская область - 1
  10. Москва - 11
  11. Архангельская область - 1
  12. Вологодская область - 1
  13. Мурманская область - 3
  14. Новгородская область - 10
  15. Санкт-Петербург - 19
  16. Республика Крым - 1
  17. Краснодарский край - 3
  18. Астраханская область - 1
  19. Волгоградская область - 3
  20. Ростовская область - 3
  21. Республика Дагестан - 2
  22. Кабардино-Балкарская Республика - 1
  23. Ставропольский край - 3
  24. Нижегородская область - 4
  25. Оренбургская область - 1
  26. Пензенская область - 1
  27. Самарская область - 4
  28. Саратовская область - 1
  29. Свердловская область - 4
  30. Тюменская область - 1
  31. Ханты-Мансийский АО - 1
  32. Республика Хакасия - 1
  33. Красноярский край - 4
  34. Иркутская область - 2
  35. Кемеровская область - 1
  36. Новосибирская область - 3
  37. Омская область - 6
  38. Республика Бурятия - 3
  39. Приморский край - 1
  40. Хабаровский край - 1
За весь период по России умерло 17 299 человека


За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6318 человек:

  1. Белгородская область - 92
  2. Брянская область - 1
  3. Владимирская область - 23
  4. Воронежская область - 149
  5. Ивановская область - 46
  6. Калужская область - 47
  7. Костромская область - 59
  8. Курская область - 67
  9. Липецкая область - 42
  10. Московская область - 209
  11. Орловская область - 41
  12. Рязанская область - 27
  13. Смоленская область - 7
  14. Тамбовская область - 95
  15. Тверская область - 16
  16. Тульская область - 42
  17. Ярославская область - 128
  18. Москва - 1262
  19. Республика Карелия - 29
  20. Республика Коми - 68
  21. Архангельская область - 55
  22. Вологодская область - 46
  23. Калининградская область - 53
  24. Ленинградская область - 28
  25. Мурманская область - 102
  26. Новгородская область - 23
  27. Псковская область - 57
  28. Санкт-Петербург - 86
  29. Республика Адыгея - 22
  30. Республика Калмыкия - 48
  31. Республика Крым - 44
  32. Краснодарский край - 43
  33. Астраханская область - 82
  34. Волгоградская область - 141
  35. Ростовская область - 147
  36. Севастополь - 10
  37. Республика Дагестан - 47
  38. Республика Ингушетия - 41
  39. Кабардино-Балкарская Республика - 16
  40. Карачаево-Черкесская Республика - 18
  41. Республика Северная Осетия - Алания - 35
  42. Чеченская Республика - 11
  43. Ставропольский край - 93
  44. Республика Башкортостан - 12
  45. Республика Марий Эл - 16
  46. Республика Мордовия - 23
  47. Республика Татарстан - 59
  48. Удмуртская Республика - 35
  49. Республика Чувашия - 23
  50. Пермский край - 59
  51. Кировская область - 7
  52. Нижегородская область - 156
  53. Оренбургская область - 206
  54. Пензенская область - 55
  55. Самарская область - 77
  56. Саратовская область - 73
  57. Ульяновская область - 323
  58. Курганская область - 28
  59. Свердловская область - 53
  60. Тюменская область - 12
  61. Ханты-Мансийский АО - 103
  62. Ямало-Ненецкий автономный округ - 11
  63. Челябинская область - 73
  64. Республика Алтай - 29
  65. Республика Тыва - 40
  66. Республика Хакасия - 27
  67. Алтайский край - 90
  68. Красноярский край - 96
  69. Иркутская область - 140
  70. Кемеровская область - 110
  71. Новосибирская область - 93
  72. Омская область - 183
  73. Томская область - 15
  74. Республика Бурятия - 30
  75. Республика Саха (Якутия) - 32
  76. Забайкальский край - 33
  77. Камчатский край - 10
  78. Приморский край - 149
  79. Амурская область - 31
  80. Магаданская область - 5
  81. Хабаровский край - 57
  82. Сахалинская область - 33
  83. Еврейская автономная область - 13
За весь период выписано по выздоровлению по России 815 705 человек
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