За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 25,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам:
- 1. Москва - 641
- 2. Санкт-Петербург - 185
- 3. Московская область - 156
- 4. Ростовская область - 133
- 5. Нижегородская область - 132
- 6. Ставропольский край - 125
- 7. Свердловская область - 117
- 8. Красноярский край - 109
- 9. Воронежская область - 97
- 10. Саратовская область - 93
- 11. Ульяновская область - 92
- 12. Волгоградская область - 91
- 13. Кемеровская область - 90
- 14. Краснодарский край - 86
- 15. Оренбургская область - 86
- 16. Самарская область - 81
- 17. Приморский край - 78
- 18. Иркутская область - 76
- 19. Пензенская область - 75
- 20. Республика Дагестан - 74
- 21. Челябинская область - 71
- 22. Ханты-Мансийский АО - 67
- 23. Мурманская область - 65
- 24. Кировская область - 64
- 25. Архангельская область - 63
- 26. Алтайский край - 61
- 27. Республика Калмыкия - 57
- 28. Пермский край - 57
- 29. Республика Крым - 54
- 30. Сахалинская область - 53
- 31. Новосибирская область - 52
- 32. Орловская область - 51
- 33. Тюменская область - 49
- 34. Хабаровский край - 49
- 35. Карачаево-Черкесская Республика - 48
- 36. Республика Бурятия - 48
- 37. Ямало-Ненецкий АО - 46
- 38. Республика Саха (Якутия) - 46
- 39. Омская область - 42
- 40. Томская область - 42
- 41. Ярославская область - 41
- 42. Белгородская область - 40
- 43. Вологодская область - 37
- 44. Астраханская область - 37
- 45. Ивановская область - 36
- 46. Костромская область - 32
- 47. Удмуртская Республика - 32
- 48. Забайкальский край - 32
- 49. Амурская область - 32
- 50. Липецкая область - 31
- 51. Ленинградская область - 31
- 52. Республика Мордовия - 31
- 53. Республика Башкортостан - 30
- 54. Рязанская область - 29
- 55. Тульская область - 29
- 56. Республика Коми - 29
- 57. Чувашская Республика - 29
- 58. Кабардино-Балкарская Республика - 28
- 59. Владимирская область - 27
- 60. Республика Ингушетия - 27
- 61. Республика Татарстан - 27
- 62. Брянская область - 25
- 63. Курская область - 25
- 64. Тамбовская область - 25
- 65. Тверская область - 25
- 66. Калужская область - 24
- 67. Новгородская область - 23
- 68. Курганская область - 22
- 69. Республика Северная Осетия - 21
- 70. Республика Адыгея - 19
- 71. Республика Хакасия - 19
- 72. Республика Тыва - 17
- 73. Калининградская область - 16
- 74. Республика Марий Эл - 16
- 75. Республика Алтай - 15
- 76. Магаданская область - 15
- 77. Республика Карелия - 13
- 78. Камчатский край - 12
- 79. Смоленская область - 9
- 80. Еврейская АО - 6
- 81. г.Севастополь - 5
- 82. Чеченская Республика - 4
- 83. Псковская область - 3
- 84. Чукотский АО - 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 000 048 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Ненецкий автономный округ 0%
- 2. Псковская область, Смоленская область 0,1%
- 3. Москва, Республика Тыва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%
За последние сутки подтверждено 123 летальных случаев:
- Воронежская область - 6
- Ивановская область - 1
- Липецкая область - 1
- Московская область - 6
- Орловская область - 2
- Смоленская область - 1
- Тверская область - 2
- Тульская область - 2
- Ярославская область - 1
- Москва - 11
- Архангельская область - 1
- Вологодская область - 1
- Мурманская область - 3
- Новгородская область - 10
- Санкт-Петербург - 19
- Республика Крым - 1
- Краснодарский край - 3
- Астраханская область - 1
- Волгоградская область - 3
- Ростовская область - 3
- Республика Дагестан - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 1
- Ставропольский край - 3
- Нижегородская область - 4
- Оренбургская область - 1
- Пензенская область - 1
- Самарская область - 4
- Саратовская область - 1
- Свердловская область - 4
- Тюменская область - 1
- Ханты-Мансийский АО - 1
- Республика Хакасия - 1
- Красноярский край - 4
- Иркутская область - 2
- Кемеровская область - 1
- Новосибирская область - 3
- Омская область - 6
- Республика Бурятия - 3
- Приморский край - 1
- Хабаровский край - 1
За весь период по России умерло 17 299 человека
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6318 человек:
- Белгородская область - 92
- Брянская область - 1
- Владимирская область - 23
- Воронежская область - 149
- Ивановская область - 46
- Калужская область - 47
- Костромская область - 59
- Курская область - 67
- Липецкая область - 42
- Московская область - 209
- Орловская область - 41
- Рязанская область - 27
- Смоленская область - 7
- Тамбовская область - 95
- Тверская область - 16
- Тульская область - 42
- Ярославская область - 128
- Москва - 1262
- Республика Карелия - 29
- Республика Коми - 68
- Архангельская область - 55
- Вологодская область - 46
- Калининградская область - 53
- Ленинградская область - 28
- Мурманская область - 102
- Новгородская область - 23
- Псковская область - 57
- Санкт-Петербург - 86
- Республика Адыгея - 22
- Республика Калмыкия - 48
- Республика Крым - 44
- Краснодарский край - 43
- Астраханская область - 82
- Волгоградская область - 141
- Ростовская область - 147
- Севастополь - 10
- Республика Дагестан - 47
- Республика Ингушетия - 41
- Кабардино-Балкарская Республика - 16
- Карачаево-Черкесская Республика - 18
- Республика Северная Осетия - Алания - 35
- Чеченская Республика - 11
- Ставропольский край - 93
- Республика Башкортостан - 12
- Республика Марий Эл - 16
- Республика Мордовия - 23
- Республика Татарстан - 59
- Удмуртская Республика - 35
- Республика Чувашия - 23
- Пермский край - 59
- Кировская область - 7
- Нижегородская область - 156
- Оренбургская область - 206
- Пензенская область - 55
- Самарская область - 77
- Саратовская область - 73
- Ульяновская область - 323
- Курганская область - 28
- Свердловская область - 53
- Тюменская область - 12
- Ханты-Мансийский АО - 103
- Ямало-Ненецкий автономный округ - 11
- Челябинская область - 73
- Республика Алтай - 29
- Республика Тыва - 40
- Республика Хакасия - 27
- Алтайский край - 90
- Красноярский край - 96
- Иркутская область - 140
- Кемеровская область - 110
- Новосибирская область - 93
- Омская область - 183
- Томская область - 15
- Республика Бурятия - 30
- Республика Саха (Якутия) - 32
- Забайкальский край - 33
- Камчатский край - 10
- Приморский край - 149
- Амурская область - 31
- Магаданская область - 5
- Хабаровский край - 57
- Сахалинская область - 33
- Еврейская автономная область - 13
За весь период выписано по выздоровлению по России 815 705 человек