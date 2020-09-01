За сутки в России подтверждено 4729 случаев COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам:

1. Москва - 641

2. Санкт-Петербург - 185

3. Московская область - 156

4. Ростовская область - 133

5. Нижегородская область - 132

6. Ставропольский край - 125

7. Свердловская область - 117

8. Красноярский край - 109

9. Воронежская область - 97

10. Саратовская область - 93

11. Ульяновская область - 92

12. Волгоградская область - 91

13. Кемеровская область - 90

14. Краснодарский край - 86

15. Оренбургская область - 86

16. Самарская область - 81

17. Приморский край - 78

18. Иркутская область - 76

19. Пензенская область - 75

20. Республика Дагестан - 74

21. Челябинская область - 71

22. Ханты-Мансийский АО - 67

23. Мурманская область - 65

24. Кировская область - 64

25. Архангельская область - 63

26. Алтайский край - 61

27. Республика Калмыкия - 57

28. Пермский край - 57

29. Республика Крым - 54

30. Сахалинская область - 53

31. Новосибирская область - 52

32. Орловская область - 51

33. Тюменская область - 49

34. Хабаровский край - 49

35. Карачаево-Черкесская Республика - 48

36. Республика Бурятия - 48

37. Ямало-Ненецкий АО - 46

38. Республика Саха (Якутия) - 46

39. Омская область - 42

40. Томская область - 42

41. Ярославская область - 41

42. Белгородская область - 40

43. Вологодская область - 37

44. Астраханская область - 37

45. Ивановская область - 36

46. Костромская область - 32

47. Удмуртская Республика - 32

48. Забайкальский край - 32

49. Амурская область - 32

50. Липецкая область - 31

51. Ленинградская область - 31

52. Республика Мордовия - 31

53. Республика Башкортостан - 30

54. Рязанская область - 29

55. Тульская область - 29

56. Республика Коми - 29

57. Чувашская Республика - 29

58. Кабардино-Балкарская Республика - 28

59. Владимирская область - 27

60. Республика Ингушетия - 27

61. Республика Татарстан - 27

62. Брянская область - 25

63. Курская область - 25

64. Тамбовская область - 25

65. Тверская область - 25

66. Калужская область - 24

67. Новгородская область - 23

68. Курганская область - 22

69. Республика Северная Осетия - 21

70. Республика Адыгея - 19

71. Республика Хакасия - 19

72. Республика Тыва - 17

73. Калининградская область - 16

74. Республика Марий Эл - 16

75. Республика Алтай - 15

76. Магаданская область - 15

77. Республика Карелия - 13

78. Камчатский край - 12

79. Смоленская область - 9

80. Еврейская АО - 6

81. г.Севастополь - 5

82. Чеченская Республика - 4

83. Псковская область - 3

84. Чукотский АО - 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 000 048 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Ненецкий автономный округ 0%

2. Псковская область, Смоленская область 0,1%

3. Москва, Республика Тыва, Московская область, Чеченская Республика 0,2%

За последние сутки подтверждено 123 летальных случаев:

Воронежская область - 6 Ивановская область - 1 Липецкая область - 1 Московская область - 6 Орловская область - 2 Смоленская область - 1 Тверская область - 2 Тульская область - 2 Ярославская область - 1 Москва - 11 Архангельская область - 1 Вологодская область - 1 Мурманская область - 3 Новгородская область - 10 Санкт-Петербург - 19 Республика Крым - 1 Краснодарский край - 3 Астраханская область - 1 Волгоградская область - 3 Ростовская область - 3 Республика Дагестан - 2 Кабардино-Балкарская Республика - 1 Ставропольский край - 3 Нижегородская область - 4 Оренбургская область - 1 Пензенская область - 1 Самарская область - 4 Саратовская область - 1 Свердловская область - 4 Тюменская область - 1 Ханты-Мансийский АО - 1 Республика Хакасия - 1 Красноярский край - 4 Иркутская область - 2 Кемеровская область - 1 Новосибирская область - 3 Омская область - 6 Республика Бурятия - 3 Приморский край - 1 Хабаровский край - 1

За весь период по России умерло 17 299 человека





За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6318 человек:

Белгородская область - 92 Брянская область - 1 Владимирская область - 23 Воронежская область - 149 Ивановская область - 46 Калужская область - 47 Костромская область - 59 Курская область - 67 Липецкая область - 42 Московская область - 209 Орловская область - 41 Рязанская область - 27 Смоленская область - 7 Тамбовская область - 95 Тверская область - 16 Тульская область - 42 Ярославская область - 128 Москва - 1262 Республика Карелия - 29 Республика Коми - 68 Архангельская область - 55 Вологодская область - 46 Калининградская область - 53 Ленинградская область - 28 Мурманская область - 102 Новгородская область - 23 Псковская область - 57 Санкт-Петербург - 86 Республика Адыгея - 22 Республика Калмыкия - 48 Республика Крым - 44 Краснодарский край - 43 Астраханская область - 82 Волгоградская область - 141 Ростовская область - 147 Севастополь - 10 Республика Дагестан - 47 Республика Ингушетия - 41 Кабардино-Балкарская Республика - 16 Карачаево-Черкесская Республика - 18 Республика Северная Осетия - Алания - 35 Чеченская Республика - 11 Ставропольский край - 93 Республика Башкортостан - 12 Республика Марий Эл - 16 Республика Мордовия - 23 Республика Татарстан - 59 Удмуртская Республика - 35 Республика Чувашия - 23 Пермский край - 59 Кировская область - 7 Нижегородская область - 156 Оренбургская область - 206 Пензенская область - 55 Самарская область - 77 Саратовская область - 73 Ульяновская область - 323 Курганская область - 28 Свердловская область - 53 Тюменская область - 12 Ханты-Мансийский АО - 103 Ямало-Ненецкий автономный округ - 11 Челябинская область - 73 Республика Алтай - 29 Республика Тыва - 40 Республика Хакасия - 27 Алтайский край - 90 Красноярский край - 96 Иркутская область - 140 Кемеровская область - 110 Новосибирская область - 93 Омская область - 183 Томская область - 15 Республика Бурятия - 30 Республика Саха (Якутия) - 32 Забайкальский край - 33 Камчатский край - 10 Приморский край - 149 Амурская область - 31 Магаданская область - 5 Хабаровский край - 57 Сахалинская область - 33 Еврейская автономная область - 13

За весь период выписано по выздоровлению по России 815 705 человек