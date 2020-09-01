Запеканка и компот: Какие блюда школьной столовой любят россияне

Среди всех блюд школьной столовой россияне с особой ностальгией вспоминают о творожной запеканке, макаронах с сосисками и гуляше с гречкой. Об этом сообщает "Газета.RU", ссылаясь на опрос о любимой еде школьных времен.

Из напитков они больше всего любили компот, какао и кисель. В буфете опрошенные брали пирожки с яблоками, с капустой и с картошкой, а также сосиски в тесте и ватрушки с творогом.

При этом нынешнее поколение детей называют любимым блюдом в столовой макароны с сосисками, а также пиццу.