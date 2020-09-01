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01.09.2020 21:15
Рубрика: Экономика

Веб-дизайн с пирогами

Запущена программа переобучения для потерявших работу во время COVID
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 196(8250)
Запущена программа по профессиональному обучению россиян, пострадавших из-за эпидемиологической ситуации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Цель - поддержать людей, у которых возникли проблемы с работой, дать им возможность приобрести дополнительные профессиональные навыки. Кто может стать участником программы? Это люди, для которых есть риск увольнения, выпускники. Плюс - просто те, кто ищет сейчас работу.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На их переобучение из федерального бюджета выделяется более 2,9 млрд рублей, - об этом уже подписано распоряжение правительства. До конца этого года подготовку смогут пройти свыше 110 тысяч человек. Обучение будет вестись по наиболее востребованным в регионе направлениям, в том числе с применением дистанционных технологий.

Например, можно будет получить навыки по веб-дизайну, выпечке пирогов, монтажу кабельных сетей, бетонным и строительным работам... Заявку на обучение можно будет подать на портале "Работа в России". Обучение будет идти в центрах "Ворлдскиллс" на базе колледжей, оснащенных самым современным оборудованием. В проекте планируют участвовать 85 регионов.

"Один из важнейших компонентов программы - трудоустройство слушателей после прохождения обучения, - рассказали в минпросвещения. - Они получат документы о квалификации, а также скиллс-паспорт с профилем полученных профессиональных компетенций".

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Елена Манукиян
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