Жители США негативно оценили противоэпидемическую работу властей

Около 80% американцев считают, что сегодня в США все больше происходит раскол общества, если сравнивать с периодом до вспышки эпидемии COVID-19.

Респонденты большинства стран положительно оценивают противоэпидемическую работу своих правительств, за исключением США и Великобритании. Итоги опроса показывают, что менее 18% опрошенных американцев считают, что их соотечественники стали более солидарными, что значительно ниже среднего показателя в других странах, который составляет 46%. В результате США оказались на последней позиции среди всех 14 стран в рейтинге.

Стоит особо отметить, что 58% опрошенных американцев выступают за усиление международного противоэпидемического сотрудничества, которое, по их мнению, поможет сократить число инфицированных в стране.