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02.09.2020 16:49
Рубрика: Общество

Абитуриенты направили 70 тысяч заявлений через сервис "Поступление в вуз онлайн"

Текст: Ксения Колесникова

Подведены итоги работы суперсервиса "Поступление в вуз онлайн". Он разработан Минобрнауки, Минкомсвязи и Рособрнадзором. Это дистанционная технология, позволяющая упростить поступление в университет.

Фото: iStock
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Всего в работе сервиса в этом году участвовали 54 российских вуза. Им воспользовались около 20 тысяч абитуриентов. Они подали более 70 тысяч заявлений. В 2021 году планируется увеличить количество вузов-участников.

- Cуперсервис позволил дистанционно, не выходя из дома, подать документы и в итоге зачислиться в вуз. Оригинал документа об образовании в этом году не нужно было предоставлять при поступлении, но мы смогли обеспечить подачу через суперсервис уникального единого согласия на зачисление от поступающих. Дистанционный формат привел к росту количества заявлений по сравнению с приемной кампанией прошлого года. Абитуриентам это позволило сэкономить время и расходы на проезд, - отметил заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

Сервис позволяет получить сразу несколько услуг. Выбрать вузы, направить заявление о зачислении и необходимые документы, отслеживать свое место в конкурсных списках и узнать о зачислении, вносить изменения в поданное заявление также можно через личный кабинет на Госуслугах. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале.

"Сервис оказался крайне востребованным, ведь каждый год в вузы поступает почти миллион абитуриентов. Особенно актуальным он стал в посткарантинный период, когда все еще до конца не отошли от дистанционного взаимодействия. Однако мы надеемся, что такой формат будет успешен и в будущем, - рассказал замглавы Минкомсвязи России Олег Качанов.

"Разработчиками суперсервиса в короткие сроки была проделана колоссальная работа по обеспечению информационного взаимодействия Единого портала государственных услуг, Сервиса приема и информационных систем вузов. Результаты апробации  позволяют сделать вывод о перспективности технических решений, - заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Напомним, в этом году впервые приемная кампания в вузы была проведена полностью в онлайн-формате. При поступлении в университеты не требовалось предоставлять оригинал документа об образовании.

Общество Образование

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