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02.09.2020 18:33
Рубрика: Экономика

Прибыль поделят в сети

Акционерам разрешат проводить общие собрания дистанционно
Текст: Екатерина Петрова
Акционерные общества (АО) смогут проводить общие собрания в дистанционном формате. Подготовку поправок об этом завершило Минэкономразвития, проект проходит общественное обсуждение.

Совет директоров (набсовет) сможет в онлайн-формате утвердить решение о проведении дистанционного собрания, тему повестки. Об этом акционеров оповестят по электронной почте либо на сайте АО. В таком же формате можно будет заранее получить материалы повестки. Заполненные бюллетени для голосования предлагается разрешить отправлять по электронной почте общества.

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Предполагается, что акционеры будут использовать в том числе идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации, на которой работает портал госуслуг. Они смогут посмотреть веб-трансляцию, задать вопросы эмитенту или счетной комиссии. "Инициатива минэкономразвития дополняет очные собрания, - рассказал "РГ" замминистра экономического развития Илья Торосов. - Любое акционерное общество сможет при подготовке к собранию принять решение о проведении собрания в онлайн-формате, если такая возможность предусмотрена уставом общества".

Законопроект является логичным в постковидной реальности, отметили в минэкономразвития. Он учитывает возможности технологий при проведении собраний. При этом речи об отмене ежегодных очных собраний АО не идет.

Экономика Бизнес

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