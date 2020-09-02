Акционерам разрешат проводить общие собрания дистанционно

Акционерные общества (АО) смогут проводить общие собрания в дистанционном формате. Подготовку поправок об этом завершило Минэкономразвития, проект проходит общественное обсуждение.

Совет директоров (набсовет) сможет в онлайн-формате утвердить решение о проведении дистанционного собрания, тему повестки. Об этом акционеров оповестят по электронной почте либо на сайте АО. В таком же формате можно будет заранее получить материалы повестки. Заполненные бюллетени для голосования предлагается разрешить отправлять по электронной почте общества.

Предполагается, что акционеры будут использовать в том числе идентификацию через Единую систему идентификации и аутентификации, на которой работает портал госуслуг. Они смогут посмотреть веб-трансляцию, задать вопросы эмитенту или счетной комиссии. "Инициатива минэкономразвития дополняет очные собрания, - рассказал "РГ" замминистра экономического развития Илья Торосов. - Любое акционерное общество сможет при подготовке к собранию принять решение о проведении собрания в онлайн-формате, если такая возможность предусмотрена уставом общества".

Законопроект является логичным в постковидной реальности, отметили в минэкономразвития. Он учитывает возможности технологий при проведении собраний. При этом речи об отмене ежегодных очных собраний АО не идет.