Акционерным компаниям разрешат проводить общие собрания дистанционно

Акционерные общества (АО) смогут проводить общие собрания акционеров в дистанционном формате. Подготовку соответствующих поправок в федеральный закон "Об акционерных обществах" завершило Минэкономразвития. Сейчас текст проекта нормативного правового акта проходит процедуру публичных обсуждений.

Согласно поправкам, АО разрешат проводить общие собрания акционеров дистанционно с использованием интернет-сервисов. Принимать решение об этом, а также определять повестку встречи совет директоров сможет также в онлайн-формате.

Перед собранием его участники смогут ознакомиться со всеми материалами дистанционно - их направят по электронной почте. Заполненные бюллетени для голосования предлагается разрешить отправлять на электронную почту.

"Бизнес-процессы совершенствуются постоянно, ведь от них зависит конкурентноспособность бизнеса. Урок пандемии состоит в том, что мы находим новые пределы гибкости корпоративных процедур, новые возможности сокращения издержек. При этом законодательство не должно отставать от развития технологий", - отмечал ранее замминистра экономического развития Илья Торосов.